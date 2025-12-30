El naufragio en Indonesia devasta a 4 familias: los 3 niños desaparecidos son hijos de las exparejas de Andrea y Fernando

La isla de Padar, al este de la turística Bali.

El viernes, un barco turístico se hundió cerca de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, Indonesia.

A bordo, una familia valenciana se vio sorprendida por el embate de fuertes olas y una avería en el motor.

Andrea Ortuño y su hija de siete años cayeron al agua desde la parte superior del barco. Ambas fueron rescatadas con éxito.

Sin embargo, Fernando Martín, su pareja, y tres niños quedaron atrapados en el interior. Este lunes se recuperó el cuerpo de la niña de doce años, hija de Andrea y su expareja uruguayo.

La tragedia afecta a cuatro familias ligadas por los menores.

Los desaparecidos son hijos de relaciones anteriores.

En total, viajaron cuatro niños: uno de siete, otro de nueve, uno más de diez y la niña de doce años.

Solo la pequeña de siete ha logrado sobrevivir. Fernando, actual entrenador del Valencia CF Femenino B, ha perdido a su hijo de nueve años, el único que tuvo con Silvia, su exmujer española.

Cuatro núcleos familiares destrozados

Andrea Ortuño, hija del propietario del restaurante El Coso del Mar en Valencia, había formado una familia amplia con Fernando. Juntos tenían un hijo pequeño que se quedó en España. Además, Andrea trajo consigo a cuatro hijos de su exmarido uruguayo, mientras que Fernando tenía uno más con Silvia. En este viaje a Indonesia estaban acompañados por cuatro menores: tres hijos de Andrea y uno más de Fernando.

Andrea logró salvar a su hija menor, pero si no hay milagros perderá a su marido, dos hijos propios y un hijastro.

El exmarido uruguayo de Andrea viaja desde Montevideo para llorar la pérdida de dos hijos: la niña de doce ya confirmada y un niño de diez.

Silvia, empresaria de 50 años y expareja de Fernando, enfrenta la muerte probable de su único hijo varón. También siente tristeza por su exmarido y los hijastros.

Los padres de Fernando deben lidiar con la posible pérdida tanto de su hijo como del nieto, además de dos hijastros.

Las familias se refieren entre sí como «nuestras familias» en sus comunicados. Un amigo ha hablado en nombre suyo pidiendo respeto por la identidad e intimidad de los niños.

El naufragio detallado

El barco KM Putri Sakinah partió con un total de 11 personas: la familia valenciana, un guía y varios tripulantes. Alrededor de las 20:30 hora local (14:30 en España), un violento golpe del oleaje dañó la proa. En ese momento, Andrea y su hija cayeron al agua. Un segundo impacto hizo que el barco se partiera por la mitad y se hundiera rápidamente debido a las corrientes intensas y las lluvias torrenciales.

Se lograron rescatar a siete personas: Andrea, su hija, cuatro tripulantes y el guía.

Inicialmente había cuatro desaparecidos: Fernando (44 años), junto con los niños de 12, 10 y 9 años.

Este lunes se recuperó el cuerpo sin vida de la niña de 12 años por parte locales; fue reconocido por Andrea.

El capitán del barco explicó que realizaron varias búsquedas pero no hubo tiempo suficiente para encontrarlos antes del hundimiento. El motor falló antes del impacto con las olas. Las condiciones eran complicadas debido a olas que alcanzaban los 1,5 metros junto con corrientes fuertes y tormentas.

La búsqueda continúa

Los equipos indonesios dedicados a operaciones SAR han estado buscando desde el viernes utilizando lanchas rápidas y buceadores. Este lunes ampliaron el área donde están llevando a cabo las labores e indican que podrían prolongarse durante tres o cuatro días más.

Los obstáculos son significativos: olas elevadas, corrientes cerca de Padar, así como lluvias que reducen la visibilidad.

Se ha hallado ya el cuerpo sin vida de la niña de 12 años, hija tanto de Andrea como del exmarido uruguayo.

Aún quedan pendientes por localizar a Fernando, al hijo varón de 9 años que tiene con Silvia, así como al niño menor (de diez) hijo también de Andrea.

El abuelo materno, Enrique Ortuño, es consciente que las esperanzas son escasas; «solo un milagro podría cambiar esto». Se mantiene en contacto con Andrea, quien trabaja en el sector hotelero. Un hermano suyo llegó el domingo mientras que el exmarido uruguayo está camino hacia allí.

El Ministerio español ha ofrecido asistencia; el consulado en Yakarta envió un oficial hasta Labuan Bajo para atender tanto a los supervivientes como a los familiares afectados.

Familias unidas en la desgracia

Un comunicado conjunto conmueve profundamente al leerlo: «Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores. Pedimos oración por todos ellos y solicitamos respeto para preservar sus identidades».

Agradecen sinceramente todo el apoyo recibido tanto en España como en Indonesia. «No volveremos sin los cuatro; queremos estar todos juntos».

La angustia recorre a Silvia, quien llora ante lo que parece ser la muerte inminente de su único hijo varón. Esta empresaria valenciana observa cómo un viaje navideño transforma drásticamente su vida. Por otra parte, el exmarido uruguayo cruza todo el Atlántico para estar cerca sus hijos.

Mientras tanto, Andrea enfrenta solitaria las horas iniciales junto a su pequeña sobreviviente; imágenes desgarradoras muestran cómo reconoce el cuerpo sin vida de su hija mayor e inmenso es su dolor.

La familia extensa suma ocho miembros; dos pequeños permanecen en España: el hijo común entre Andrea y Fernando, además del otro niño.

Por último, cabe mencionar que Fernando Martín, exfutbolista profesional ahora dedicado al deporte femenino dirigiendo al equipo del Valencia CF B femenino, había planeado unas vacaciones navideñas en Komodo —un lugar idílico conocido por sus dragones marinos— pero este sueño se ha tornado en una pesadilla inimaginable.

Las búsquedas continúan mientras las familias mantienen viva la esperanza entre rezos por sus seres queridos desaparecidos; esperan encontrar un cierre digno ante esta tragedia en aguas indonesias.