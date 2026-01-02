Miguel Bosé, traicionado por su hermana al elegir a Nacho Palau como padrino del nuevo sobrino

Lucía Dominguín sonríe junto a su hija Jara, el yerno Samuel Inzunza y los nietos Leonardo y Bruno.

La revista Lecturas ha compartido estas imágenes exclusivas, donde también se revela que Nacho Palau será el padrino del pequeño Bruno, quien llegó al mundo el 14 de junio de 2025.

Esta elección reaviva la disputa entre Miguel Bosé y su antiguo amor.

La familia sostiene su derecho a decidir. No imponen nada. Mientras tanto, Miguel Bosé reside en México y no asistirá a las celebraciones familiares.

Lucía lo deja claro: si quieres estar, perfecto; si no, también. Sin embargo, la decisión de incluir a Nacho duele al cantante, quien observa cómo su ex pareja va ganando terreno en el círculo familiar.

La decisión de Jara Dominguín

Jara, la hija de Lucía, explica las razones detrás de la elección de Nacho Palau como padrino.

Nacho ha sido parte de su vida desde que era pequeña.

ha sido parte de su vida desde que era pequeña. Representó su primer amor platónico , guardando las cartas que ella solía dictar a sus padres.

, guardando las cartas que ella solía dictar a sus padres. Aunque no hay un vínculo biológico con Miguel , con Nacho han forjado otro tipo de conexión.

, con han forjado otro tipo de conexión. Ella lo considera un hombre valioso y protector.

A pesar del posible descontento de su tío, ella asegura: «Somos adultos. Cada uno tiene sus propias relaciones». Tiene cariño y respeto por Miguel Bosé, pero ha decidido que sea Nacho quien la acompañe en el bautizo. Los padrinos del pequeño son Mario, amigo cercano de Samuel, y por supuesto, Nacho. En cuanto a su primer hijo, Leonardo, los padrinos son su hermana Palito y Harry.

Ahora, con la llegada de Bruno, son cuatro los nietos que tiene Lucía Dominguín.

Nieto Madre Notas Dora y June Bimba Bosé (fallecida) Hijas con Diego Postigo Leonardo Jara Primer hijo con Samuel Bruno Jara Nació el 14 de junio de 2025, padrino Nacho

Relación con los hijos de Bosé y Palau

La familia sigue en contacto con los cuatro hijos que tienen tanto Miguel como Nacho.

De los hijos biológicos de Nacho , están en Valencia: son Diego y Tadeo .

, están en Valencia: son y . Por otro lado, los hijos biológicos de Miguel, llamados Telmo e Ivo, residen en México.

A estos últimos les describe como seres “divinos y educadísimos”. Ha tenido más oportunidades para ver a los hijos de (Nacho) en Valencia; sin embargo, ha tenido menos contacto con los mexicanos. Siempre ha considerado a estos niños como parte de su familia. Para ella, es evidente que aunque haya habido una ruptura entre los adultos, el cariño perdura. Por eso mismo, insiste en que para sus hijas, (Nacho) sigue siendo un tío.

La relación entre (Miguel) y (Nacho) se rompió tras dos décadas juntos. Actualmente se encuentran enfrentados en los juzgados por la custodia de los niños. Mientras tanto, (Miguel) solo reconoce a sus dos hijos biológicos y no mantiene relación alguna con los hijos adoptivos. Sin embargo, el resto del clan prefiere mantenerse al margen; quieren proteger a los pequeños del sufrimiento innecesario.

El clan atípico de los Bosé-Dominguín

La matriarca, (Lucía Bosé) dejó un legado marcado por la libertad para todos sus descendientes: (Miguel) , (Bimba) (ya fallecida), (Olfo) , (Jara) y (Palito) han crecido sin imposiciones ni presiones externas.

(Jara) desea criar a sus hijos para que sean fuertes. Repite constantemente que quiere «hombres que protejan». Hablan mucho sobre valores familiares. Recuerda las navidades pasadas: un belén inmenso, un árbol grande decorado con bolas brillantes… Aquellas épocas donde (Miguel) y ella descubrieron que los Reyes Magos eran solo personas disfrazadas resultaron ser una gran decepción.

Ahora ve con emoción cómo se desarrolla el carácter del pequeño Bruno. Le llena ver cómo (Jara) desempeña su papel como madre. Juntos posan para expresar esa unidad familiar tan deseada; sin embargo, el hecho de que (Nacho) sea el elegido como padrino eclipsa todo lo demás. Los medios comienzan a hablar incluso de una posible «traición» hacia (**Miguel).

Tensiones pasadas y lazos que perduran

Durante años, (Nacho Palau) logró hacerse un hueco importante dentro del clan familiar al compartir tanto buenos momentos como difíciles junto a ellos. Ahora cría solo a sus dos hijos en Valencia mientras mantiene una estrecha relación con (Lucía) y (Jara). En cambio, (Miguel) se distancia; no asiste a ceremonias familiares ni eventos importantes. Si finalmente acude al bautizo será más bien como un invitado más que como protagonista.

(Jara) subraya que nunca ha opinado sobre la separación entre ambos hombres; respeta profundamente a su tío biológico pero también tiene otra conexión diferente con (**Nacho). La familia es importante pero también debe ser libre; no intervendrán en las disputas legales si no se les solicita ayuda.

Este posado llega justo al final del año 2025. A sus 68 años, (Lucía) cierra el año rodeada de felicidad mientras que (Miguel Bosé) observa desde México sin emitir palabra alguna por ahora. ¿Asistirá al bautizo? ¿Cómo reaccionará? El clan Bosé-Dominguín sigue avanzando con paso firme mientras (Nacho) se integra más cada día.

La prensa rosa está atenta a cada detalle: ya está lista la portada de Lecturas. Las imágenes están cargadas de simbolismo: amor familiar envuelto en sombras inciertas. El pequeño Bruno crece en este entorno poco convencional donde (Nacho Palau) asume un rol fundamental mientras (Miguel) observa todo desde la distancia.

Defiende (Lucía Dominguín): aunque haya habido rupturas, esto no significa romper vínculos familiares; (Nacho) sigue siendo parte importante para ellas. Sus hijas lo aprecian mucho e incluso hablan frecuentemente sobre él; prueba evidente es el bautizo inminente.

También comparte (Jara) sobre otros padrinos anteriores: su abuela materna (Mami Rita) será la madrina religiosa. Todo está bien planeado según dicen todos; incluso cuenta con el apoyo incondicional del esposo (**Samuel). La familia posó sonriente mostrando unidad ante las cámaras.

Los medios resaltan este claro “golpe” hacia (Miguel). Él fue quien decidió distanciarse emocionalmente respecto a algunos hijos; ahora observa cómo su expareja ocupa un lugar familiar significativo para todos ellos — algo natural según cree **Lucía considerando todo lo vivido juntos.

Las navidades han pasado sin la presencia habitual de (**Miguel). Hace un par de años (Jara) viajó hasta México junto con (Paola); esta vez prefieren priorizar su núcleo familiar cercano en lugar del pasado lejano… Aseguran que el pequeño Bruno tiene un carácter maravilloso según dice la abuela muy orgullosa.

Este gesto puede unir o dividir; es un clan libre pero puede provocar enfados en (Miguel Bosé). Mientras tanto, (Nacho) regresa por la puerta grande hacia esta familia marcada por historias interminables .

Un lazo que no se rompe

En total son cuatro nietos ya bajo el orgullo inmenso que siente Lucía por todos ellos: Bimba dejó legado vivo gracias a (Dora) y (June); ahora Jara suma otros dos pequeños más al conjunto familiar . La vida sigue adelante , mientras Nacho Palau forma parte activa dentro del mismo . Mientras tanto , Miguel queda atrás ante tal decisión tomada .

El tiempo dirá si habrá conflictos futuros o broncas inesperadas antes del bautizo esperado . ¿Coincidirán ex parejas? Este clan no impone nada ; cada cual escoge libremente . Sin embargo , este nombramiento como padrino marca claramente territorio dentro del seno familiar . La saga Bosé sigue siendo noticia constante .