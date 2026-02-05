  • ESP
    España América
Gente

ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Melinda Gates califica de «desgarrador» el vínculo de Bill con los archivos de Epstein

La exesposa de Bill Gates tacha de «desgarrador» su mención en los nuevos documentos de Jeffrey Epstein, mientras él lo niega todo

Bill y Melinda Gates
Melinda Gates no ha dudado en expresar su opinión. En medio del torbellino que han causado los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein, la exmujer del magnate tecnológico ha calificado como «desgarrador» el episodio que involucra a su expareja. Los archivos del Departamento de Justicia estadounidense, dados a conocer recientemente, incluyen supuestos correos electrónicos que relacionan a Bill Gates con el financiero acusado de tráfico sexual. Melinda, copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, ha compartido su angustia pública ante estas revelaciones, que reavivan los ecos del complicado proceso de divorcio que culminó en 2021.

Los documentos judiciales aluden a cenas y encuentros entre Gates y Epstein, aunque no aportan pruebas concluyentes sobre delitos. En una entrevista concedida este miércoles 4 de febrero de 2026 a un canal australiano, Bill Gates ha sido claro: «Solo asistía a cenas» y tacha el correo atribuido a Epstein como «falso». Reitera su inocencia y asegura que sus reuniones estaban centradas en iniciativas filantrópicas relacionadas con la educación.

Esta afirmación se produce tras años de rumores que contribuyeron al final de su matrimonio, que duró casi tres décadas. Sin embargo, el fundador de Microsoft no es el único gran empresario salpicado por Epstein.

El escándalo en torno a Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019, continúa generando controversias. Sus documentos, que mencionan nombres como los Clinton o exdirectores de la CIA, han cruzado el océano.

En España, el caso resuena por las conexiones europeas del financiero y el interés suscitado entre figuras globales.

Melinda ya había señalado previamente los peligros de asociarse con Epstein. Su reacción actual vuelve a poner sobre la mesa las discusiones acerca de la élite global y sus redes. En un escenario político español donde la transparencia se considera esencial desde Bruselas, esto invita a reflexionar sobre el papel de filántropos influyentes en las políticas públicas.

Repercusiones posibles para Gates

Las consecuencias podrían ser diversas. Para Bill Gates, es posible que su Fundación enfrente boicots en donaciones, aunque él defiende su inocencia con firmeza. En España, donde sus iniciativas contra la pobreza han movilizado millones, surgen críticas en el Congreso sobre la posibilidad de vetar fondos provenientes de fuentes dudosas. Imagínese la escena: un multimillonario desmintiendo correos «falsos» mientras su ex lo califica como «desgarrador». ¿Un toque de humor negro? Gates, reconocido por su imperio informático, atrapado en un «bug» real.

En el ámbito político, esta situación podría fortalecer narrativas populistas contra las élites. En Madrid, algunos analistas observan similitudes con casos locales relacionados con la falta de transparencia. Eventuales demandas o investigaciones federales en EE UU podrían también afectar a aliados europeos.

AspectoImpacto en GatesEco en España
ReputaciónDaño a imagen filantrópicaCuestionamiento de subvenciones
LegalNegación de irregularidadesLlamadas a auditorías UE
PersonalTensión postdivorcioInterés mediático en prensa rosa

Para cerrar, hay curiosidades interesantes: Epstein grabó una entrevista inédita con Steve Bannon, preguntándole si era «el diablo». Por cierto, Gates conoció a Epstein en 2011 gracias a una recomendación hecha por un Nobel. En España, según recuerda 20 Minutos, la Fundación Gates donó 10 millones para vacunas durante 2020. ¿Coincidencia o patrón?

