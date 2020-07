La pesadilla de Mia Khalifa: alcanzó la fama como actriz porno y ahora no puede borrar sus escenas con la hijab

La semana pasada Mia Khalifa se hizo viral en las redes sociales de muchos países. La joven que tuvo un paso arrollador por el mundo del porno ahora vive una auténtica pesadilla para que su imagen más popular –una jovencita musulmana teniendo relaciones sexuales con la hijab puesta– sea borrada del internet.

Mia es una libanesa que hoy tiene 27 años, sin embargo, tenía 21 cuando se dedicó por algunos meses a grabar vídeos pornográficos, en aquel momento, según ella, no era lo suficientemente madura para saber lo que estaba haciendo, hoy es de las más buscadas en Google.

La semana pasada, no sólo su nombre era tendencia, también un hashtag: «#JusticiaParaMia», en español y en inglés.

and this ladies and gentlemen is why we stan mia khalifa- an icon pic.twitter.com/LL4kt3VI3O

— julianna 🧃 in orbit out july 3rd! (@sinjndrowning) June 29, 2020