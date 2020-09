Suzy Cortez se desnuda contra el Barcelona: «Están tratando a Messi como basura, ahora soy del Manchester City»

View this post on Instagram

Estou indignada com o @fcbarcelona querer acionar a justiça para o maior jogador da história e maior ídolo do Barcelona, estão tratando ele como um bandido. Se isso acontecer vou apagar a tatuagem com o escudo do time e nunca mais vou para a Espanha. Senão fosse Messi o Barça já teria caído para segunda divisão da La Liga. #FreeMessi 🐐👑⚽️