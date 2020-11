Lele Pons celebra la Navidad con un sujetador rojo de encaje y la lengüita afuera

Lele Pons tiene una forma particular de celebrar la Navidad: mostrando su sujetador rojo de encaje y con la lengüita afuera.

A la venezolana, que lanzó el villancico “Let it snow” como su más reciente sencillo con un arreglo muy urbano, no le afectaron la bajada de las temperaturas para evitar que se quite la ropa.

En sus historias de Instagram la influencer compartió para todos sus fans una sensual selfie que tomó durante las grabaciones del videoclip de la canción, en la que se muestra usando un traje estampado, el cual abrió para dejar ver su sujetador rojo de encaje.

En la imagen, Lele incluyó el mensaje “Diciembre la próxima semana”; hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha de estreno del video de “Let it snow”.