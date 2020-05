Ocultismo, amantes y menosprecios: los secretos de Lady Di, Kate Middleton y Meghan Markle, al descubierto

Cuando Thomas Quinn escribió el libro ‘Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle’ su meta más inmediata era narrar historias desconocidas hasta el momento vinculadas a la realeza británica, muchas de ellas contadas desde las experiencias de ex empleados de palacio. Precisamente el personal fue elemental a la hora de componer la obra, pues ellos vivieron desde dentro los episodios más impenetrables, las enemistades y enfrentamientos, los coqueteos y las desventuras que el estadounidense desvela.

Los secretos mejor guardados desde la princesa Diana hasta Meghan Markle serán vox pópuli en Londres y en el resto del globo con el lanzamiento de la obra a finales del mes de mayo de 2020. Entre sus párrafos, se podrán descubrir «los esfuerzos inútiles» de Diana de Gales por «ocultar lo que estaba sucediendo» en relación a sus amantes, a quienes sorprendieron en más de una ocasión, así como las constantes burlas de la princesa Margarita a su esposo, o las raíces del enfrentamiento entre Kate Middleton y Meghan Markle. También quedarán al descubierto los hábitos de la esposa del mayor de los hijos de la reina Isabel II, que disfrutaba bronceándose desnuda en el jardín, un lugar que no era tan hermético como creía, del mismo modo que las peleas incesantes entre ambos «desde el día en que se mudaron» tras contraer matrimonio en 1981.

Respecto a Lady Di, un ex trabajador reveló que «se obsesionó seriamente con Oliver Hoare, casi hasta un punto trastornado. Se paseaba por Kensington disfrazada, buscando cabinas telefónicas desde las cuales le hacía cientos de llamadas»; un asunto que finalmente se terminó, «pero debió ser desgarrador para Diana cuando llegó un pequeño paquete que contenía un hermoso par de gemelos de su padre fallecido que le había regalado a Hoare”, añadió.

Quinn tampoco olvida el inconformismo de Guillermo de Cambridge y Kate cuando rechazaron los apartamentos que les otorgaron y terminaron reformándolos. A su llegada, Kate fue «amable con su personal en general y fue muy cálida con Meghan«. Sin embargo, la actriz era conocedora de su posición con respecto a esta, lo cual le irritaba.

“Kate se horrorizó cuando Meghan le gritó a un miembro de su personal; ese fue definitivamente el comienzo de las discusiones que provocaron la salida del Palacio de Kensington a Frogmore Cottage», declaró uno de los testigos.

Según se plasma, la vanidad y el orgullo de la mujer de Enrique de Sussex precipitó la tensión con los funcionarios, que solo se vio suavizada con la mudanza al Castillo de Windsor y, en último lugar, con la renuncia definitiva del matrimonio a la Familia Real y su marcha del país.