Los planes de futuro de Malú y Albert Rivera podrían esconderse tras el anillo de la cantante: ¿Se casan?

View this post on Instagram

En la revista de esta semana… Rocío Carrasco habla para ¡HOLA! 🗣 en un momento de grandes cambios. Además, todos los detalles sobre la lujosa mansión del príncipe Harry y Meghan Markle en Hollywood 🏡 cuando Archie acaba de cumplir su primer añito. También verás, en exclusiva, el misterioso anillo de Malú 💍 que podría ser de compromiso, así como las fotografías de Alfonso Merlos y Alexia Rivas 👩‍❤️‍👨 que resuelven el misterio sobre la pareja del momento. Alejandra Romero, duquesa de Suárez, espera una niña que se llamara Mariam 🤰 y te mostramos imágenes exclusivas. Asimismo, Eugenia Silva nos descubre sus mejores trucos de belleza 💄 sin salir de casa. Todos estos temas y la información más completa de la crónica social, además de las tendencias de moda y las recetas de cocina más suculentas, las podrás encontrar en el número que ya está en tu quiosco habitual. #DaLasGraciasAlQuiosquero y disfruta de los grandes momentos. #hola #revistahola #rociocarrasco #harryymeghan #malu #eugeniasilva #alejandraromero #alfonsomerlos #alexiarivas #meghanmarkle #principeharry #actualidad #noticias #revista