Billie Eilish se venga de sus detractores desnudándose

Billie Eilish ha causado un gran revuelo en estas últimas horas.

La reconocida cantante estadounidense dejó a todos con la boca abierta tras publicar un vídeo en el que se quita lentamente la ropa, mientras reflexiona sobre el bullying y los mensajes que ha recibido de sus detractores.

El corto se titula Not My Responsibility (No Es Mi Responsabilidad), y ha sido publicado por la artista en sus redes sociales.

En el vídeo, Eilish se desprenda de su vestimenta, prenda a prenda, mientras se hunde en el agua y comienza a disparar contra los haters que la han acosado.

«Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto, otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros; otra gente lo usa para avergonzarme a mí. Los siento mirando, siempre», comenzó diciendo Billie.

Con este mensaje, Eilish reflexionó contra las críticas que ha recibido por su aspecto y que tienen relación con el look masculino que luce.