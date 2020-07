Un día de vacaciones con... Dulceida: espectacular mansión, yate de ensueño y "el mejor arroz del mundo" en la Costa Brava

Con una sonrisa de oreja a oreja que transmite a través de la mirada pues «prácticamente ni se me ve la cara» con la mascarilla, Aida Domenech me recibe en la «increíble» mansión con piscina infinita y decoración minimalista que ha alquilado junto a otros amigos y familiares en Playa de Aro (Costa Brava). Más desenfadada y divertida que nunca, me coloca una cerveza con limón en la mano. «Qué narices, me lo merezco», pienso mientras escucho ese inconfundible sonido que exhalan las latas al abrirse.

«Este año estamos viajando mucho por nuestra bonita España», comienza comentándome la catalana más conocida en la órbita virtual como Dulceida, aunque admite que no falla a las buenas costumbres, pues, como cada año, «venimos aquí, de donde es mi mujer y donde he veraneado toda la vida». Me explica que, este verano en concreto, «nos hemos instalado en casa de mi suegra y, desde ahí, iremos haciendo algún viaje como Ibiza».

Mientras me muestra, estancia por estancia, el alojamiento, me confiesa que «el buen rollo y la complicidad» de su gente es la clave para que cualquier escapada sea inolvidable. «Es lo más», apostilla al tiempo que pasamos a la espectacular terraza. «¡Qué locura!», exclamo. «Lo mejor de todo son las vistas, ¿verdad?», replica.

Algunas recomendaciones turísticas

Aunque la sensación térmica es elevada y lo que más apetece es «estar tiradas sin hacer nada», me pregunta si conozco la zona con intención de recomendarme «alguna excursión interesante». Mi respuesta es negativa, es la primera vez vengo a Gerona. Ella, sorprendida, empieza a enumerar una larga lista de lugares «especiales y súper bonitos» que no puedo perderme antes de regresar a Madrid. El pueblo de Besalú y su imponente iglesia benedictina, Cadaqués y la Casa-Museo de Salvador Dalí, Calella de Palafrugell, Tossa de Mar, Cala Aiguablava, Cala Pi…

Prosigue contándome que «esta mañana la hemos pasado en barquito» y se lamenta por no haber podido «grabar todo lo que me gustaría» para su admirada comunidad de seguidores porque «me he quedado sin batería, como siempre… Mi móvil va cada vez peor». También le hubiera gustado hacer esta entrevista allí. «Pues anda que a mí…», recapacito.

«El mejor arroz del mundo», en la Costa Brava

Para ‘solventarlo’, menciona que en el municipio de Palamós, en la comarca del Bajo Ampurdán, hay un restaurante en el que, según su padre, sirven «el mejor arroz del mundo». Así que, cogemos los bolsos y nos vamos directas hacia allí. «El lugar se llama Can Blau y ya habíamos estado con el padre De Alba», apostilla.

Haciendo honor a la verdad, merece mucho la pena y el precio es bastante asequible (oscila entre los 20 y los 50 euros por cabeza en función de lo que pidas). «Todo un acierto», admito yo, que soy fan número uno del marisco y de la comida mediterránea.

Terminamos la jornada hablando «del mes de agosto» que, por increíble que parezca, nos pisa los talones. Me explica que pretende darse «un respiro de YouTube hasta el primer miércoles de septiembre», pero que continuará «activa en mis redes sociales». Además, me hace una promesa: desconectar «bajo el sol, la sombra y en la piscina». Está convencida de que los próximos treinta días «superarán toda expectativa» y estarán repletos «de magia, mucha luz y aguas cristalinas».

¡Feliz descanso y feliz vida a nuestra influencer favorita!