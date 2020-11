No es transparente ni ajustado, pero Jennifer López desata la locura con este vestido

La viva imagen de la moda fue vista nuevamente por las calles.

‘La diva del Bronx’ fue capturada por los paparazzi cuando salía de comer con su prometido Alex Rodríguez.

La prenda que lucía Jennifer López no era nada extravagante, no tenía transparencia ni era ajustado como otros que hemos compartido en Periodista Digital o como el que lució en una entrega de premios en 2017. Pero como ella es la moda misma, todos enloquecen de igual forma, las reacciones no paran.

Para su cita en West Hollywood, California, la cantante lucía un vestido blanco holgado, con escote en pico, y una abertura que en este caso ha sido el punto diferente. JLo mostraba a través de esta un minúscula parte de sus piernas tonificadas.

La actriz complementó su look con un cinturón marrón, para definir su silueta, y zapatos marrones de tacón alto.

López, de 51 años, dejó que su cabello castaño se viera un poco despeinado con sus rizos sueltos.

El jugador de béisbol Alex Rodríguez vestía un pantalón de mezclilla, un polo azul claro y zapatillas oscuras.

Jennifer Lopez y su prometido causaron sensación este fin de semana con su disfraz de Halloween. Mientras que el jugador de béisbol se vestía como Bruce Springsteen en la década de 1980, la actriz de Hustlers se disfrazó de Madonna y en las publicaciones parecían estar dedicadas a su amado:, «Loca por ti» o «No sabía lo perdida que estaba hasta que te encontré», fueron algunos de sus comentarios.