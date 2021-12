Rosa Benito «tranquila» y con muchas ganas de ver ‘El último viaje de Rocío Jurado’

Con motivo de la celebración del concierto de María Toledo en el Teatrp EDP Gran Vía, Rosa Benito y su hija, Chayo Mohedano, no han dudado en asistir al evento y atender a la prensa.

Mientras la exmujer de Amador Mohedano y Gloria Camila disfrutaban del concierto, el programa ‘Sálvame’ daba la exclusiva de la fecha de la reaparición de Rocío Carrasco en televisión, el próximo 14 de diciembre. La hija de ‘La más grande’ lo hará con ‘El último viaje de Rocío Jurado’.

En este documental, salen a la luz por primera vez 36 toneladas de material privado de la artista, distribuidos en 18 contenedores. Un total de 36.000 kilos entre los que hay fotografías, documentos inéditos y cintas de vídeo que darán mucho que hablar y que cambiarán para siempre la imagen que tenemos de Rocío Jurado y la relación con sus familiares y su marido, José Ortega Cano.

Un ‘último viaje de Rocío Jurado’ que Rosa Benito está convencida de que será un homenaje «bonito» y «cuidado» a su cuñada: «Yo sé que sí», ha afirmado y tachando de «precioso» el detalle de que hayan invitado a la familia al estreno – «ellos se lo pierden si no van» ha dicho -, también ha recordado que:

Rosa Benito también ha confesado que la familia no tiene miedo de lo que pueda mostrar Rocío Carrasco:

«Yo he vivido ahí y conozco mucho, pero no conozco todos los entresijos. Son 40 años o 50 de vida. Estamos tranquilos y no creo para nada que se vaya a dañar la imagen de mi cuñada».