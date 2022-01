Evan Rachel Wood: «Marilyn Manson me violó prácticamente ante la cámara durante la grabación de un vídeo musical»

Que tropa.

Evan Rachel Wood, quien denunció en febrero de 2021 los supuestos abusos que sufrió durante su relación con Marilyn Manson, asegura que el cantante la violó durante la grabación de un video musical en 2007.

La revelación hace parte del documental ‘Phoenix Rising’, sobre la vida y trayectoria de la actriz estadounidense, que se estrenó este 23 de enero en el Festival de Cine de Sundance.

Según la modelo, la filmación del material para el sencillo ‘Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)’ incluía una «escena simulada de sexo». Sin embargo, «cuando las cámaras comenzaron a grabar, [Manson] me penetró de verdad», relata en un fragmento de la cinta, recogido por la revista Rolling Stone.

La artista afirma que el rodaje fue una «experiencia realmente traumatizante» y reitera que fue obligada a «realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos» y «prácticamente violada ante las cámaras». Un miembro del equipo de filmación, contactado por el medio estadounidense, respaldó la afirmación de Wood, corroborando que «hubo algunos momentos de relaciones sexuales reales».

Entre tanto, Howard King, abogado de Manson —cuyo nombre real es Brian Hugh Warner—, califica de falsas las declaraciones de la protagonista de la serie ‘Westworld’ y cree que es la acusación «más descarada y fácil de refutar, porque hubo múltiples testigos».