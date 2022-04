¡Alerta en Sálvame!: Belén Esteban directa al quirófano

No es broma.

Tan solo 24 horas después de la tremenda caída que sufrió Belén Esteban en el plató de ‘Sálvame’ por la que se rompió la tibia y el peroné, el programa revela que finalmente los médicos han determinado que lo mejor es que la colaboradora se someta a una operación, una decisión que Belén intentaba evitar a toda costa.

Completamente derrumbada por el momento que está viviendo y que no entraba en sus planes, Belén no le ha cogido el teléfono a ninguno de sus compañeros porque no se encuentra con ánimos para hablar.

A pesar de todo, la colaboradora sí que ha utilizado su cuenta de Instagram para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en las últimas horas por parte de las personas que más le quieren.

A la espera de conocer más detalles sobre el estado de salud de Belén y sobre todo cómo evoluciona su ánimo en los próximos días, Jorge Javier Vázquez ha adelantado que la operación será inminente por lo que la colaboradora pasará por quirófano en las próximas horas empezando cuanto antes la recuperación que se prevee larga.

Siempre muy cercano a Belén, el presentador revelaba además que la colaboradora está muy baja de ánimos porque ni siquiera había podido dormir en su cama por no poder subir las escaleras de su casa.