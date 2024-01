La guerra de versiones entre TheGrefg y la prensa andorrana por su presunto hostigamiento a una anciana

Cuando, 48 horas después de su publicación en el diario andorrano Altaveu, la prensa española se hizo eco de la polémica que envuelve al famoso streamer TheGrefg, de nombre real David Cánovas, este ha respondido mediante un comunicado.

La publicación andorrana acusaba a Cánovas y una de sus sociedades propietaria de un edificio en el Principado de hostigar a un anciana de más de ochenta años para que abandone el inmueble que ocupa en el edificio.

En su comunicado, el youtuber echaba balones fuera y aseguraba “que yo no administro ni gestiono personalmente a la sociedad involucrada, dirigida exclusivamente por otra persona, no ha sido hasta ayer cuando he tenido conocimiento del tratamiento que se está dando al procedimiento de arrendamiento está debatiendo ante los tribunales de Andorra”

“Una sociedad mía adquirió un inmueble de un propietario que ya había comunicado a todos los arrendatarios que ya vendía el edificio para su renovación para su posterior arrendamiento, lo que hacía necesario que lo dejaran vacío. Todos los arrendatarios se fueron, excepto la señora”, añadía y quiere “dejar claro que la señora no vive en esta propiedad, sino con uno de sus hijos en otra parroquia de Andorra. Lo que se está publicando no se corresponde en absoluto a la realidad, sino a la versión de la arrendataria y sus representantes”.

En un momento del comunicado señala como culpable de la situación a la anciana y explica la situación del proceso judicial:

Ante la ocupación abusiva de la señora (dos pisos conjuntos de 130 metros cuadrados habitables, dos boxes de un total de 90 m2 y un trastero de 20 m2) con pretensiones totalmente fuera de lugar, se instó la correspondiente demanda judicial, en un procedimiento de arrendamiento, instando el desahucio. […] El antiguo propietario (que es pariente de la señora) confirmó al tribunal que se trataba de un arrendamiento que en su día se renovó anualmente, pero había terminado, siendo la señora en cuestión perfectamente consciente de que debía marcharse del edificio.

Según TheGrefg «la sociedad propietaria no ha percibido desde hace más de tres años ningún alquiler de la señora» y que «el tribunal en primera instancia ha dictado una sentencia estimando la demanda y acordando el desahucio de la señora». Y la mujer «ha recurrido y se está tramitando ante el tribunal competente».

Termina su comunicado con un mensaje para sus críticos:

Para todas las lacras de Internet que buscan el mal más que la verdad, le importa más la persona que los hechos y en estas últimas 24 horas os he visto particularmente activos, deciros lo que queréis leer: me gusta maltratar a señoras mayores, de hecho, me gusta comérmelas.

La respuesta de Altaveu

El periódico andorrano a su vez ha respondido al youtuber. Con respecto a la implicación en la empresa por parte del murciano el diario del Principado asegura lo siguiente:

‘The Grefg’ es el socio fundador de Grefito desde el 29 de julio del 2019. Y es el único socio. Ciertamente, el pasado julio va a pasar a ser el administrador de la sociedad un joven canillense de la misma edad que Cánovas (26 años) con el que comparte otros proyectos empresariales. Por cierto, que el joven emprendedor canillense es hijo de un constructor del país.

Sobre la situación judicial del asunto, Altaveu recuerda que:

La Alcaldía dio la razón en primera instancia al ‘youtuber’ y estimó su petición de desahucio formulada en abril del pasado año. Y que se tramitó muy rápido. El caso se juzgó en julio y en pleno mes de agosto se dictó la sentencia favorable a Grefito . Durante septiembre se realizó la pertinente apelación y el caso está pendiente de la decisión de la sala civil del Tribunal Superior, que se espera que la dicte en breve. Evidentemente, la sociedad del ‘youtuber’ pide que se confirme el desahucio y la representación letrada de la mujer, que se revoque.

También recuerdan que «antes de que se instara el desahucio, la Alcaldía, de hecho, la misma alcalde que tramitó también la petición de desahucio, exigió a Grefito, en el marco de un proceso legal llamado interdicto, que adoptara una serie de medidas cautelares para evitar los perjuicios que se estaban causando a la señora dado que el edificio estaba medio desmontado» y que «desde abril del 2023, poco antes de que Grefito promoviera la petición de desahucio, que era firme y ejecutiva la exigencia judicial de rehacer las ventanas del inmueble. O taparlas o tapiarlas (ahora han bajado unas cortinas de madera y poco más)».

Además, señala, que «la mujer asegura, ciertamente, que sí vive allí. Y esta tarde estaba allí. Con una cámara de seguridad en la puerta porque en algunas ocasiones hubiera tenido algún susto». «También es cierto que se pasaría días o alguna temporada viviendo con uno de sus hijos», apostillan.

Por último desmienten la aplicación de la sentencia y el proceso de desahucio que alega el youtuber: