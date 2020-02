Escalofriante testimonio de la madre de un Guardia Civil agredido en Alsasua en 2016: «Sabíamos que esto iba a repetirse»

El testimonio es demoledor y da buena cuenta de como están las cosas en esa Navarra que el PSOE gobierna teledirigida por Bildu y por el PNV.

Inmaculada Fuentes, madre de Óscar, teniente de la Guardia Civil que fue agredido en octubre de 2016 en Alsasua, en el bar Koxka, cuenta este 8 de febrero de 2020 en el diario La Razón que a ella no le ha sorprendido que el 6 de febrero de 2020 se repitiese contra otros agentes de la Benemérita la paliza que recibió su hijo, al que los abertzales trataron de reventar:

Denuncia que muchos agentes se percatan, en cuantro salen de allí, que lo que se está viviendo no es normal:

Solo se dan cuenta de que la situación de allí no es lo normal cuando se van. No hay libertad. Cierto es que la Guardia Civil no tiene miedo, pero es necesario ir con precaución, eso sí. Otra cosa son las familias de los guardias, que son las que viven la angustia de cuando tienes hijos y no sabes lo que les va a pasar, porque les ves marcharse de casa, pero no sabes cómo van a volver.