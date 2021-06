El pistolero del Bronx: la víctima se esconde entre dos niños y él lo tirotea sin piedad

Ni piedad, ni contemplaciones: iba a matarlo y todo le dio igual.

La policía de Nueva York ha publicado una nueva foto del tipejo buscado en relación con el brutal tiroteo, que a plena luz del día y en una acera del Bronx, se produjo el pasado 17 de junio de 2021.

Lo tremendo del caso es que el sicario disparó contra su víctima, indiferente a esta se trataba de tapar con dos niños.

El video, aterrador y tuiteado por el departamento policial, muestra el momento en que tipo armado persigue a un hombre de 24 años y le dispara varias veces.

La policía busca al pistolero, así como a un segundo hombre que ayudó al tirador a escapar en una scooter.

NYC: Please take a look at this updated image — he’s wanted in connection to this recent shooting in the @NYPD44Pct . https://t.co/RmlGAzolHd pic.twitter.com/dd5wTnEuWX

El incidente se produjo alrededor de las 6:45 p.m. frente a 1551 Sheridan Avenue.

Los niños, una hermana y un hermano de 10 y 5 años, que estaban a solo unos pasos de su casa, salieron milagrosamente ilesos.

El sicario soltó al menos una decena de balazos.

El sujeto al que perseguí, intentó cubrirse con los cuerpos de los críos.

🚨Please Share@NYPDDetectives need your help identifying & locating the 2 men seen in this video shooting another man near 1551 Sheridan Ave. in the Bronx.

Yes, those are children with the victim, who were very fortunately not injured.

Call @NYPDTips at #800577TIPS with info. pic.twitter.com/jiQE9MdKep

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 18, 2021