La misteriosa desaparición de un empresario de Murcia: Su coche aparece en un acantilado

José Luis Galiana Blanc desapareció el 17 de febrero de 2022.

Los agentes de las Fuerzas de Seguridad encontraron el coche del desaparecido en un acantilado en Punta Prima (Orihuela Costa, Alicante) a 60 kilómetros de su domicilio familiar. Tras producirse el hallazgo, un miembro de las Fuerzas de Seguridad se puso en contacto con la familia y le transmitió la noticia.

Desde entonces, las autoridades trabajan con diferentes hipótesis. Desde el secuestro, muerte, suicidio a la desaparición voluntaria. De hecho, esta última es la tesis que más fuerza cobra entre las líneas de investigación abiertas. Así lo confirmó la información publicada por el periódico ‘La verdad’ el 6 de marzo de 2022. Dicho periódico afirma que la Guardia Civil encontró imágenes del desaparecido tirando su propio coche por el acantilado.

Además, el programa ‘Viva la vida’, haciéndose eco del medio mencionado, asegura que una cuenta bancaria que compartía con un socio, en la que había 600.000 euros, al parecer, ahora está vacía.

La cantidad de incógnitas que rodean al caso hacen que la Guardia Civil no descarte ningún posibilidad sobre el paradero de José Luis Galiana Blanc.

¿Quién es?

Se trata de un empresario y asesor fiscal con notoriedad e importancia en la región de Murcia. Según publica el periódico ‘El Español’, el difunto padre de José Luis fue «el primer decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Murcia», institución donde también trabaja su esposa, con la que tiene dos hijos.

Según las declaraciones que recoge ‘El Español’, los vecinos, amigos y familiares de José Luis lo definen así:

«Es un hombre familiar, serio, de rutinas fijas, y no se mete en problemas«. «Es una persona excelente, cordial y educada«. «No tenía ningún problema con sus negocios«. «Cuando se reunía aquí con algún cliente no se le escuchaba ni hablar: nunca tuvo una discusión con nadie«.

El coche: un misterio sin resolver que desata turbias teorías

El coche, un Audi A-1 de color rojo, apareció en el acantilado de Punta Prima.

En un primer momento, los agentes que se desplazaron hasta el lugar no encontraron a nadie en el interior del vehículo. Además, todo indicaba que en el interior del coche no había estado nadie mientras se producía la caída, ya que, tal y como recoge ‘El Español’, no había rastros de sangre. Tampoco se encontró ningún cuerpo humano en el mar. Lo único que se halló fue el móvil del desaparecido en el interior del coche.

La gente cercana a José Luis declaró para ‘El Español’ las diferentes teorías sobre qué es lo que podría haber pasado:

«La primera: «José Luis era muy grande y lo que se piensa es que lo pararon en medio de la carretera, lo raptaron, y tiraron el coche por el acantilado, porque el Audi estaba con el motor arrancando y dentro no había señales de heridas, ni rastro de sangre, y después de un golpe así, algo tendría que haber dentro». La segunda: «Es una venganza por una inversión fallida». La tercera: «La gente dice que es un ajuste de cuentas». La cuarta: «Es algo que pinta mal porque en esa zona hay muchas mafias».

Finalmente, el programa ‘Viva la vida’ también recogía el mensaje que la mujer de José Luis Galiana Blanc publicó en redes sociales y que, posteriormente, fue eliminado: