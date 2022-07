Un tiroteo arruina las celebraciones del 4 de julio en un suburbio cerca de Chicago (EEUU)

No cesan los disparos.

Un nuevo tiroteo que pone la piel de gallina ha sucedido en Highland Park, un suburbio ubicado a 40 kilómetros de Chicago, Illinois.

La policía de la localidad se encuentra investigando los hechos, los reportes inciales señalan dos fallecidos y múltiples heridos.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Nancy Rotering ha indicado en su cuenta de Twitter que “la policía de Highland Park está respondiendo a un incidente en el centro de Highland Park”. En la misma publicación señala que el desfile por el 4 de julio ha sido suspendido y llama a evitar acercarse al centro de Highland Park.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.

— Nancy Rotering (@NancyRotering) July 4, 2022