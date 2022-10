Tragedia en el fútbol argentino: un muerto confirmado en los gravísimos altercados del Gimnasia-Boca Juniors

Otra desgracia más en el mundo del fútbol.

El pasado 2 de octubre nos levantamos con la tragedia de lo ocurrido en un campo de fútbol en Indonesia. Unos 200 heridos y 180 muertos.

Pues este viernes 7 de octubre, la tragedia ocurrió en Argentina. En el encuentro entre Gimnasia y Boca Juniors, ocurrieron graves incidentes violentos que obligó a la policía a intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma.

El partido tuvo que ser suspendido a los nueve minutos debido a que los gases lacrimógenos invadieron el interior del estadio. Tras una espera de 45 minutos, el colegiado Hernán Mastángelo, decidió suspender el encuentro:

«Salimos muy rápido del terreno de juego, los que se acercaron al vestuario estaban muy afectados en los ojos. La situación no fue grata para nadie. En mi experiencia es la primera vez que me sucede algo similar, nos genera mucha tristeza a todos, hay que pensar en las familias, en la gente que la pasó mal. No tiene que pasar más en un estadio de fútbol, porque es un evento deportivo».