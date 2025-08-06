La DGT te multará con 200 euros si te pilla conduciendo con gafas de sol con filtro solar categoría 4

El verano trae consigo un aumento de desplazamientos por carretera y, con ello, la preocupación por la seguridad vial se intensifica.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en el punto de mira a los conductores que utilizan gafas de sol no homologadas o excesivamente oscuras.

Desde este mes, llevar al volante gafas con filtro solar de categoría 4 puede suponer una multa de hasta 200 euros, según lo estipulado en el Reglamento General de Conductores.

La campaña informativa lanzada estos días busca concienciar sobre los riesgos asociados a este tipo de lentes y evitar incidentes relacionados con la pérdida de visibilidad.

La normativa no es caprichosa.

Las lentes solares se clasifican en cinco categorías, desde la 0 (mínima protección) hasta la 4 (máxima).

Las gafas de categoría 4, diseñadas para condiciones extremas como alta montaña o deportes acuáticos, filtran hasta el 97% de la luz y están prohibidas para la conducción porque dificultan la visión en zonas sombrías, túneles o durante cambios bruscos de luminosidad.

¿Por qué las gafas con filtro categoría 4 están prohibidas?

La clave reside en el nivel de absorción lumínica. Mientras que las gafas de categoría 2 y 3 resultan apropiadas para trayectos diurnos, las más oscuras —categoría 4— reducen drásticamente la entrada de luz, algo peligroso en carretera. Esto puede provocar una falta de control del vehículo y aumentar el riesgo de accidentes en situaciones donde se requiere adaptación rápida a variaciones lumínicas. Según la DGT, emplear este tipo de lentes al volante ya se considera una infracción grave.

Categoría 0: hasta el 19% de filtrado; uso nocturno o muy poca luz.

Categoría 1: entre el 20% y el 57%; recomendadas para días nublados.

Categoría 2: filtro medio; días parcialmente soleados.

Categoría 3: alto nivel; días soleados intensos.

Categoría 4: hasta el 97% de filtrado; solo para alta montaña o deportes acuáticos, prohibidas para conducir.

Sanciones y dudas frecuentes

Actualmente, si un agente detecta que un conductor lleva gafas con filtro categoría 4 o lentes fotocromáticas demasiado oscuras, puede imponer una multa administrativa directa. El importe estándar es 200 euros, aunque si se abona pronto existe posibilidad de reducción. En situaciones donde no comprometan gravemente la seguridad vial, la sanción podría ser menor (80 euros). Sin embargo, si hay riesgo claro por visibilidad reducida, el castigo será contundente.

Es importante recalcar:

Todas las gafas empleadas al volante deben estar homologadas (sello CE y referencia EN 1836:1997).

(sello CE y referencia EN 1836:1997). Por la noche está prohibido conducir con cualquier tipo de gafas solares, independientemente del filtro.

No se penaliza llevar gafas tintadas o polarizadas mientras no sean excesivamente oscuras y cuenten con homologación.

Contexto social y psicológico: visión y seguridad al volante

Según recientes estudios difundidos por medios especializados, cerca del 60% de los españoles no revisa su vista periódicamente. La falta de cuidado visual incrementa el riesgo al volante y evidencia que no solo el tipo de gafa importa sino también el estado visual del conductor.

La visión es fundamental para anticiparse a imprevistos en carretera. Una gafa inadecuada puede distorsionar colores, reducir contrastes o limitar la percepción periférica. La DGT insiste en que proteger los ojos del sol es vital pero debe hacerse sin comprometer ni un ápice la capacidad visual necesaria para conducir.

Perfil del responsable: DGT como actor clave

La Dirección General de Tráfico, organismo dependiente del Ministerio del Interior español, lleva décadas implementando campañas orientadas a reducir siniestros viales relacionados con imprudencias cotidianas. Su labor combina vigilancia activa —a través del cuerpo policial y radares— con campañas informativas sobre riesgos menos evidentes pero igual de peligrosos.

Curiosidades y anécdotas:

El reglamento español es uno de los más estrictos en materia óptica aplicada a la conducción dentro del ámbito europeo.

En campañas pasadas se han detectado casos curiosos como conductores que utilizaban gafas deportivas profesionales pensando que ofrecían más seguridad sin advertir que eran ilegales para circular por carretera.

La campaña actual incluye carteles informativos en gasolineras y áreas de servicio alertando sobre los filtros prohibidos.

Consejos prácticos para evitar sanciones

Para evitar sorpresas desagradables:

Antes del viaje, verifica el tipo y categoría del filtro solar en tus gafas (debe figurar en una etiqueta o grabado en la patilla). Comprueba siempre que tus lentes estén homologadas (sello CE). Lleva siempre una segunda opción adecuada si viajas largas distancias o atraviesas zonas montañosas donde podrías necesitar diferentes niveles de protección solar. No utilices nunca gafas solares durante la noche ni en condiciones meteorológicas adversas donde puedan comprometer tu visión.

Una tabla sencilla resume qué gafas son aptas para conducir:

Categoría Uso recomendado Permitida por DGT 0 Nocturno / baja luz Sí 1 Nublado Sí 2 Parcialmente soleado Sí 3 Sol intenso Sí 4 Alta montaña / deportes No

En definitiva, llevar unas gafas adecuadas marca la diferencia entre una conducción segura y una sanción inesperada. La DGT mantiene su vigilancia sobre este asunto, recordando que el sentido común —y no solo la moda— debe prevalecer a la hora de elegir protección ocular al volante.