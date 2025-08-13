Una app de citas, un niqab y una pistola: la sicaria estadounidense contratada para zanjar una disputa familiar en Reino Unido

Aimee Betro fue contratada por Mohammed Nazir y su padre Mohammed Aslam.

La historia arranca con una escena digna de thriller: una mujer estadounidense, Aimee Betro, viaja desde Milwaukee a Birmingham, Reino Unido, tras ser contratada para acabar con la vida de un hombre en el centro de una disputa familiar.

El encargo, urdido a través de redes digitales y ejecutado con precisión, evidencia cómo los conflictos personales pueden derivar en acciones criminales internacionales.

A día de hoy, 13 de agosto de 2025, se sabe que la operación fue minuciosamente planificada.

El contacto inicial entre los implicados se realizó mediante una app de citas. Esta herramienta digital sirvió como canal para organizar el viaje y establecer el objetivo.

La sicaria llegó al país camuflada bajo un niqab islámico, prenda que le permitió moverse sin levantar sospechas por las calles de Birmingham.

An American woman, 45-year-old Aimee Betro, has been found guilty at Birmingham Crown Court of conspiracy to murder after a failed assassination in the city. Read more ➡️ https://t.co/BljmddIWAe pic.twitter.com/0lOK7ti6FJ — Sky News (@SkyNews) August 12, 2025

El trasfondo: una familia dividida

La raíz del suceso es una larga disputa familiar. Dos ramas enfrentadas dentro de la comunidad local mantenían diferencias irreconciliables desde hacía años.

La tensión escaló hasta el punto de que uno de los bandos decidió tomar medidas drásticas: contratar a alguien externo para ejecutar su venganza.

La elección de Aimee Betro no fue casual; su perfil encajaba con la necesidad de discreción y eficiencia.

En el momento clave, Betro portaba una pistola semiautomática de calibre 9mm, arma elegida por su facilidad de ocultación y letalidad.

La investigación policial ha confirmado que el arma fue introducida en Reino Unido tras un complejo proceso logístico. El tiroteo tuvo lugar en plena calle, en horario diurno, ante varios testigos impactados por la violencia repentina.

Perfil: ¿Quién es Aimee Betro?

Nacionalidad: estadounidense.

Residencia habitual: Milwaukee.

Sin antecedentes penales graves previos al incidente.

Se define como “una mujer reservada pero decidida”, según testimonios recabados por medios locales.

Llegó a Reino Unido días antes del ataque, evitando hoteles convencionales y optando por alojamientos anónimos.

Entre las curiosidades que rodean a Betro destacan:

Utilizaba varias identidades en redes sociales para no dejar rastro digital.

Compró el billete de avión bajo un alias falso.

Durante su estancia apenas mantuvo contacto presencial con los organizadores del crimen; toda la coordinación se realizó por mensajes cifrados.

Impacto social y reacción pública

El caso ha sacudido tanto a la comunidad británica como a la estadounidense. Las autoridades británicas han subrayado el riesgo creciente que representan las disputas familiares trasladadas al plano criminal internacional. El uso del niqab generó debate sobre seguridad y derechos individuales, mientras la utilización de apps de citas como herramienta para delitos graves pone el foco en la vulnerabilidad tecnológica actual.

La Policía Metropolitana ha reforzado la vigilancia sobre movimientos sospechosos en aeropuertos y estaciones. Los vecinos del barrio afectado relatan el miedo persistente tras el ataque. Una madre declaró: “Ahora vigilamos cada rostro desconocido; nunca imaginamos algo así aquí”.

Investigación judicial: avances recientes

Se han incautado dispositivos electrónicos que revelan conversaciones clave entre los implicados.

El móvil del crimen se centra en rencillas económicas y antiguas afrentas personales.

Betro enfrenta cargos por asesinato premeditado y posesión ilegal de armas en suelo británico.

El proceso judicial promete ser largo y mediático. Los abogados defensores argumentan que Betro fue manipulada mediante presiones psicológicas y amenazas indirectas hacia su familia en Estados Unidos.

El encargo incluyó instrucciones específicas sobre vestimenta religiosa para facilitar el camuflaje.

El arma utilizada fue adquirida en Europa y ensamblada pocas horas antes del ataque.

La app de citas empleada es popular entre jóvenes británicos; nunca había estado vinculada previamente a delitos graves.

Uno de los organizadores del crimen se comunicó exclusivamente mediante emojis para evitar rastreo textual.

La historia sigue evolucionando. Las autoridades revisan vínculos entre otros casos recientes donde apps digitales han jugado roles inesperados en crímenes internacionales. Los expertos advierten sobre la facilidad con la que se pueden contratar servicios ilícitos desde cualquier parte del mundo, mientras familias enteras quedan marcadas por disputas nunca resueltas.

La comunidad espera respuestas claras y justicia firme ante este episodio insólito que revela las nuevas caras del crimen globalizado.