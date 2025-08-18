La Guardia Civil atrapa al fanático marroquí que destrozó e incendió una iglesia en Granada

La tarde del domingo en El Pozuelo, pedanía granadina de Albuñol, se vio alterada por un suceso que ha dejado huella. Un joven marroquí de 21 años irrumpió en la Iglesia de Santiago Apóstol, armado con un martillo, y desencadenó una serie de daños graves antes de prender fuego al templo. El impacto ha sido inmediato: parte de la iglesia quedó completamente calcinada y varios vecinos resultaron heridos al intentar frenar la agresión.

La intervención rápida de la Guardia Civil y los bomberos logró sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas. Los servicios de emergencia, alertados por los gritos y el humo, actuaron con diligencia para controlar una situación que pudo ser aún más grave.

Cronología del ataque: de la furia al arresto

Pasadas las 14:00 horas del domingo, el agresor forzó la puerta del templo rompiendo una vidriera. Ya dentro, destrozó imágenes y mobiliario con un martillo, sembrando el pánico entre los presentes. Tras causar los destrozos, el joven prendió fuego al interior y se encerró en el edificio. Los vecinos, que acudieron alarmados por el estruendo, intentaron impedir el desastre y algunos sufrieron lesiones leves en el forcejeo.

La zona quedó precintada por agentes para permitir la inspección ocular y evaluar los daños. El arrestado fue localizado en el lugar y detenido sin ofrecer resistencia significativa, aunque durante todo el proceso mostró signos de alteración extrema.

Reacciones institucionales y sociales

El Arzobispado de Granada ha emitido una nota donde lamenta profundamente lo ocurrido y traslada “su firme condena por el grave incendio provocado intencionadamente”. Subraya el “grave atentado a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos” de los vecinos.

El Ayuntamiento de Albuñol, en palabras de su alcaldesa María José Sánchez, ha rechazado “cualquier intento de utilizar este lamentable suceso para generar división o confrontación entre los vecinos”. Subraya que Albuñol es un municipio diverso, solidario y acogedor, haciendo un llamamiento a la serenidad.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de dolor e indignación. Vecinos publican vídeos mostrando el estado del templo tras las llamas y demandan respuestas rápidas.

Perfil del detenido: entre radicalismo y desarraigo

El arrestado es un joven marroquí que llevaba poco tiempo en el municipio. Según fuentes locales, su integración había sido escasa; pocos vecinos lo conocían más allá de su presencia ocasional en la zona. No constan antecedentes penales previos ni vínculos claros con organizaciones radicales conocidas.

Sin embargo, testigos relatan que mostraba comportamientos erráticos desde días antes. Se investiga si sufría algún tipo de trastorno mental o si sus actos responden a motivaciones religiosas extremas. La investigación sigue abierta para esclarecer si actuó solo o bajo influencia ideológica.

Contexto legal y social: intolerancia religiosa en primer plano

El ataque revive el debate sobre la intolerancia religiosa y las tensiones derivadas del multiculturalismo en municipios pequeños. La legislación española contempla penas severas para delitos contra lugares de culto, agravadas si hay motivación discriminatoria o fanática.

Expertos advierten sobre el peligro de criminalizar colectivos enteros por acciones individuales. La alcaldesa insiste: “No se puede criminalizar a todo un colectivo por la acción de una persona”. La comunidad musulmana local ha expresado también su condena al ataque.

Anécdotas y curiosidades sobre el caso

El agresor utilizó un martillo común adquirido recientemente en una ferretería del pueblo.

Algunos feligreses intentaron apagar las llamas usando cubos de agua antes de la llegada de los bomberos.

Un vecino grabó parte del asalto desde su móvil; ese vídeo ha sido clave para identificar las acciones previas al incendio.

Tras la detención, varios residentes organizaron espontáneamente una cadena humana alrededor del templo como muestra simbólica de protección.

Las autoridades han pedido colaboración ciudadana para reconstruir piezas artísticas destruidas; algunas eran donaciones familiares con más de 100 años.

El futuro inmediato: reconstrucción y convivencia

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, la iglesia sigue precintada mientras se valoran los daños materiales. El Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar para que la Iglesia Santiago Apóstol recupere cuanto antes la normalidad.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación centrada en determinar las motivaciones reales del detenido y evitar futuras agresiones similares. La comunidad pide unidad frente a la adversidad.

La imagen del templo calcinado queda como recordatorio: proteger los espacios comunes exige diálogo constante entre culturas y una justicia firme ante los ataques violentos.