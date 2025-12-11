El responsable antidroga de Valladolid terminó vendiendo los alijos incautados por la Policía Nacional a un clan dominicano

La historia, durante años, parecía la de un policía eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, hoy el nombre de Luis Fernández Rafael, quien lideraba Estupefacientes en Valladolid, se vincula a una trama que supuestamente consistía en revender la droga incautada por sus propios agentes a un clan dominicano para reintegrarla al mercado ilegal.

La detención del inspector, su ingreso en prisión provisional y las confesiones de varios arrestados han abierto una profunda grieta en la confianza hacia la lucha institucional contra las drogas.

Además, han vuelto a poner el foco en el trabajo de Asuntos Internos dentro de la propia Policía Nacional.

La operación que destapó al jefe antidroga

La caída de Fernández Rafael no fue ni casual ni repentina.

Durante casi un año, la Unidad de Asuntos Internos siguió sus movimientos, analizó su patrimonio y rastreó el destino de varios alijos de cocaína que habían salido de operaciones que él mismo había dirigido.

La jueza instructora ha ordenado prisión provisional para el jefe de Estupefacientes y otros cinco detenidos, tras pasar a disposición judicial; él optó por no declarar. Uno de los arrestados quedó en libertad.

El supuesto negocio: del almacén a manos del clan dominicano

El aspecto que hace este caso especialmente grave es el presunto circuito paralelo que el inspector habría establecido con droga previamente incautada.

Según fuentes cercanas a la investigación, recogidas por medios especializados:

El jefe de Estupefacientes se habría apropiado de parte de los alijos de cocaína intervenidos en operaciones policiales.

Esa droga acababa en manos de un clan dominicano , que se encargaba de distribuirla nuevamente en el mercado.

, que se encargaba de distribuirla nuevamente en el mercado. Varios detenidos vinculados a ese clan han declarado ante la jueza que el propio inspector les vendía la droga proveniente de decomisos oficiales.

Uno de los elementos cruciales es la conexión con la llamada operación Churruca:

En Churruca, se intervinieron 59 kilos de cocaína y se detuvo a 19 personas , consideradas parte del grupo narcotraficante más potente en Valladolid.

y se detuvo a , consideradas parte del grupo narcotraficante más potente en Valladolid. La cocaína incautada recientemente por Asuntos Internos, unos 40 kilos , correspondería precisamente a parte del alijo mencionado anteriormente, que ya había sido decomisado oficialmente por la Policía.

, correspondería precisamente a parte del alijo mencionado anteriormente, que ya había sido decomisado oficialmente por la Policía. Los agentes localizaron esa cocaína en casa de un familiar relacionado con uno de los detenidos del grupo dominicano, lo que cierra el círculo entre la droga confiscada y su reaparición en manos del clan.

Así es como los investigadores describen el esquema:

Operación antidroga dirigida por Estupefacientes. Incautación de grandes cantidades de cocaína. Parte del alijo no se dirige a su destino final para custodia o destrucción. El inspector presuntamente desvía esa droga y la vende a un clan dominicano. La sustancia regresa a las calles bajo el amparo de una organización criminal ya conocida por las fuerzas policiales.

Un perfil con luces y sombras dentro del cuerpo

El perfil de Luis Fernández Rafael es particularmente llamativo porque mezcla una trayectoria destacada en la lucha contra el narcotráfico con un desenlace abrupto debido a los mismos delitos que debía combatir.

Algunos aspectos clave sobre su trayectoria:

Jefe del Grupo de Estupefacientes dentro del Cuerpo Nacional durante años, liderando las principales operaciones antidroga en Valladolid.

dentro del Cuerpo Nacional durante años, liderando las principales operaciones antidroga en Valladolid. Responsable también del dispositivo policial durante los partidos del Real Valladolid en el estadio José Zorrilla como coordinador.

en el estadio José Zorrilla como coordinador. Pareja actual de Marta Sanz , portavoz del Partido Popular en Arroyo de la Encomienda y ex secretaria las Cortes Castilla y León.

, portavoz del Partido Popular en Arroyo de la Encomienda y ex secretaria las Cortes Castilla y León. Antes de su llegada a Valladolid, estuvo destinado en Fuerteventura, donde ganó notoriedad interna al denunciar una trama relacionada con tráfico ilícito dentro mismo cuerpo policial allí presente.

Ese episodio en Fuerteventura resulta especialmente irónico:

Varias fuentes destacan que colaboró activamente para desmantelar una red narcotraficante compuesta por altos mandos de la Guardia Civil en Puerto del Rosario.

en Puerto del Rosario. Dicha operación culminó con la detención un mando superior acusado formar parte esencial dentro grupo mafioso dedicado al tráfico ilícito en esa isla canaria..

Años después, aquel policía que ayudó a erradicar una estructura corrupta es señalado como el cerebro detrás otro esquema similar desde dentro mismo departamento especializado.