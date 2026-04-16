ADIF retiró de madrugada tras el accidente de Adamuz un carril con fisuras ya vistas en 2019

Un alto responsable de Adif en Hornachuelos ha confesado a la Guardia Civil que, en la madrugada del 27 al 28 de marzo de 2026, retiró fragmentos de vía del accidente ocurrido en Adamuz. Lo hizo sin contar con una orden escrita ni justificación técnica, y era consciente de que no contaba con respaldo legal. Esta revelación, exclusiva del periodista Alejandro Entrambasaguas, pone en evidencia un informe policial que detalla la cadena de mando involucrada.

El jefe de base relata cómo el subdirector de Operaciones de Mantenimiento de Adif, un cargo bajo el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, le dio la orden verbal. Esta instrucción se transmitió primero al jefe de área y luego a él. A las 23:23 horas comenzaron las maniobras en el PIB Norte de Adamuz. A las 00:02 cortaron la vía, a la 01:17 cargaron quince tramos de carril y traviesa en una dresina, y a las 03:20 llegaron a la base de Hornachuelos, donde se precintó el material bajo supervisión policial.

La Guardia Civil logró captar imágenes de funcionarios del Ministerio de Transportes ignorando el precinto policial para llevarse esas piezas cruciales. El informe, ya presentado ante el Juzgado de Montoro como pieza separada, indica que reemplazaron los cupones relacionados con el descarrilamiento antes de que el juez asumiera el control total. El responsable operativo no oculta nada: no existía soporte documental ni orden escrita.

Perfil del responsable clave

El subdirector de Operaciones de Mantenimiento de Adif se perfila como la figura central en este escándalo. Forma parte del organigrama del gestor ferroviario estatal, bajo el Ministerio de Transportes. La Guardia Civil lo ha identificado como quien impartió la orden inicial para retirar pruebas del accidente en Adamuz, que costó la vida a 46 personas el 18 de enero de 2026.

Cargo : Subdirector de Operaciones de Mantenimiento.

: Subdirector de Operaciones de Mantenimiento. Dependencia : Adif , Ministerio de Transportes ( Óscar Puente ).

: , Ministerio de Transportes ( ). Acción : Orden verbal para sustituir y retirar quince cupones en el lugar del siniestro.

: Orden verbal para sustituir y retirar quince cupones en el lugar del siniestro. Consecuencia: Material clave movido antes del inicio completo de la investigación judicial.

Aunque su nombre no aparece en los informes, su posición jerárquica lo sitúa en el centro del asunto. El jefe de base en Hornachuelos, testigo esencial, llevó a cabo las instrucciones y admitió carecer del respaldo legal necesario.

Anécdotas y curiosidades

Este caso añade más tensión a la situación ya delicada para las víctimas del accidente en Adamuz. Aquí algunos detalles que ilustran este escándalo:

La retirada comenzó inmediatamente después del accidente, durante la noche, con corte efectivo a las 00:02 y carga a la 01:17. Todo ello transcurrió en un lapso breve hasta llegar a la base.

Funcionarios del Ministerio fueron vistos saltándose los precintos, capturados por las cámaras de la Guardia Civil .

. El PP exige públicamente la dimisión de Puente , acusando estas acciones como un intento claro de ocultar evidencias.

, acusando estas acciones como un intento claro de ocultar evidencias. La exclusiva fue revelada por Alejandro Entrambasaguas en El Debate, quien tuvo acceso a documentos policiales relevantes.

en El Debate, quien tuvo acceso a documentos policiales relevantes. Aunque el material llegó precintado a Hornachuelos, ya había sido alterado el escenario donde ocurrió el crimen.

La protesta de las víctimas

Hoy, 15 abril 2026, las víctimas del desastre ferroviario en Adamuz se manifiestan frente al Congreso. A las 09:00 horas leerán un manifiesto junto a afectados por otras tragedias como las ocurridas en Angrois y Bejís. Demandarán verdad, respeto y garantías sobre seguridad ferroviaria. Esta es su segunda movilización tras Huelva.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha enviado una carta a la Mesa del Congreso solicitando transparencia después meses llenos de incertidumbre. Seguimos exigiendo que se revele toda la verdad y que se trate a las víctimas con dignidad y eficacia, afirman.

Critican abiertamente a Puente, acusándolo de mentir y sus equipos ocultar pruebas cruciales. La protesta une tragedias pasadas como las vividas en Angrois (Alvia 2013) y Bejís (2024), que suman cientos heridos entre todas ellas. Aunque no están alineados con ningún partido político específico, piden justicia para todos.

El informe policial no clasifica jurídicamente los hechos pero establece una secuencia clara: orden verbal desde un alto cargo, ejecución nocturna y manipulación del material antes que se inicie una revisión judicial completa. Las voces hoy se unen en Madrid para exigir justicia. Ver detalles del informe en El Debate para más información.

Este escándalo desafía seriamente la gestión actual dentro de Adif, reabriendo un debate esencial sobre la seguridad ferroviaria.