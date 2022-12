‘Crimen de la cabeza de Castro Urdiales’: Carmen Merino condenada a 15 años de prisión por decapitar a su pareja

El presidente del Tribunal del Jurado del caso del ‘Crimen de la cabeza de Castro Urdiales’ ha dictado sentencia tras conocerse hace tres semanas el fallo del Jurado Popular. Ahora el Magistrado Agustín Alonso ha condenado a 15 años de prisión a Carmen Merino, una mujer con un perfil cuanto menos llamativo como descubrió Periodista Digital.

La Sala de lo Civil y los Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera a Merino autora de un delito de homicidio con agravante de parentesco y se el aplica la condena máxima para este delito, que en el Código Penal español oscila entre los 12 y los 15 años. Coincide así la sentencia con la petición de la Fiscalía. Además, como responsabilidad civil, se condena a Merino a indemnizar con 18.000 euros al hermano de la víctima y con 20.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima, el que fuera su pareja Jesús María Bastante.

La sentencia considera que Carmen Merino «participó de forma activa» en la muerte de Bastante con intención de aprovecharse económicamente de los bienes de él, al haber sido nombrada por éste, en su testamento, heredera universal. Carmen usó «una elevada dosis de Diazepam para acabar con su vida, eliminando así cualquier posibilidad de defensa por su parte». Luego hizo desaparecer el cuerpo y entregó la cabeza seccionada de Bastante en una caja a su vecina asegurando que ésta contenía juguetes sexuales «sabedora de que la denuncia de los familiares de su pareja iba a terminar en una investigación policial que probablemente llevara aparejado un registro en su domicilio».

Creen que detrás de esta decisión sólo estaba la intención de dejar «el cráneo de la víctima en algún lugar fácilmente localizable transcurrido un tiempo» para confirmar la muerte de él y poder ejecutarse el testamento que la tenía a ella como beneficiaria. Por lo que «ese móvil económico es el que queda probado». Además, la sentencia señala que la acusada «no pudo o no quiso ofrecer, pudiendo hacerlo, una explicación razonable que pudiera servir para desvirtuar las pruebas incriminatorias válidas practicada, por lo que dicha falta de explicación puede servir como elemento corroborador de las tesis acusatorias».

Una historia macabra

Todo este asunto comenzó hace más de tres años, en febrero de 2019 cuando Jesús María Baranda a los 67 años de edad desapareció en la localidad cántabra en la que residía junto a su pareja Carmen Merino, una mujer sevillana que unos años antes se había trasladado al norte para convivir con Baranda con el que inició una relación sentimental. Pocos días después de perderse la pista de Baranda, su pareja entregó a una amiga una caja. Según declararía la mujer, Carmen le pidió guardar una casa llena de «juguetes sexuales» ante la vergüenza que le suponía que esta fuera descubierta por los miembros de la Guardia Civil ante la inspección ocular que iban a realizar en la casa de la pareja en el marco de la investigación por la desaparición de Jesús Mari.

Fue la familia del desaparecido quien comenzó a sospechar de Carmen. En concreto un primo de Baranda, Carlos Ricondo que Jesús María había dejado un testamento en el que Carmen era la mayor beneficiada. Además, Carmen no denunció la desaparición sino que fueron los familiares de Baranda los que, hartos de poder comunicar con él, llamaron a la sevillana quien les aseguró que Jesús María se había ido de viaje con unos amigos a Galicia y que no contestaba al móvil porque se le había roto y aún no había comprado otro.

Pocas días después, los familiares comenzaron a recibir mensajes enviados supuestamente por Jesús María desde un nuevo teléfono móvil. Según fuentes de la investigación era la propia Carmen quien escribía estos mensaje y lo que buscaba era ganar tiempo. “Hola primo, no te preocupes por mi, Esto es muy bonito, cuando vuelva voy a llevar a Carmen”. Este fue uno de los mensajes que recibió Rincondo y así lo contó en en una entrevista en El Periódico. Según su relato, él contestó pidiendo a supuesto familiar un mensaje de voz para saber que era él y acabar con sus preocupaciones. Tal y como esperaba no recibió nunca ese mensaje y decidió acudir a la Guardia Civil.

Además, meses más tarde se descubrió que Carmen había contratado en febrero de 2019 a dos limpiadoras para que les ayudara a deshacerse de unas bolsas de basura que contenían tierra de macetas y que, al encontrarse ella mal del lumbago, no podía llevar a la basura. Según declararon a fuentes de la investigación estas trabajadoras, trasladaron en coche las bolsas, que indicaron como de «color negro y muy pesadas», a un ‘punto limpio’.

Un cráneo en una caja de ‘juguetes sexuales’

El 28 de septiembre de 2019, la vecina de Carmen que guardaba la famosa caja con ‘juguetes sexuales’ hizo limpieza en su casa ante el fuerte olor que salía de uno de sus armarios. Al abrirlo se encontró con la caja de una de su amiga que ya había olvidado. Identificó que el olor provenía de allí y al abrirla se encontró con nueve bolsas de basuras y debajo vio una cabeza cuyos tejidos blandos habían desaparecido y sólo quedaban los ojos. El shock para ella fue brutal y hubo de ser atendida por una ambulancia. Este hallazgo fue el inicio del final de la red de mentiras de Carmen que fue detenida por la Guardia Civil y el juzgado correspondiente la envió a la cárcel de El Dueso como prisión provisional.