El Banco Asiático de Desarrollo revisa al alza el crecimiento de Kazajistán: 5,3%

La economía de Kazajistán atraviesa un período de optimismo renovado. El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) ha elevado su pronóstico de crecimiento para 2025, ahora proyectando un incremento del PIB del 5,3%. Este ajuste, que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto a la estimación previa, es resultado de una serie de factores: el impulso de ambiciosos proyectos en infraestructuras, la modernización tecnológica y el fortalecimiento del país como actor energético clave en la región.

Un crecimiento robusto, pero con retos

Este nuevo pronóstico del ADB para 2025 (del 4,9% al 5,3%) llega en un marco donde las inversiones públicas han acelerado la asignación de recursos hacia capital físico y social. Esto se ve complementado por el temprano inicio de la expansión del yacimiento petrolero de Tengiz, que ha permitido a Kazajistán aumentar su producción y exportaciones de crudo conforme a los acuerdos establecidos por la OPEP+.

Los sectores que destacan por su crecimiento son:

Transporte: +21%

Construcción: +16,9%

Manufacturas: +8,7%

Minería: +6,1%

Este dinamismo ha llevado al país a reportar, en el primer semestre de 2025, su mayor tasa de expansión desde 2011, alcanzando un crecimiento del 6,2%.

No obstante, este notable avance económico presenta también sus desafíos. El ADB advierte sobre la creciente presión inflacionaria, ajustando su previsión para 2025 al 10,2%, frente al 8,2% que se estimaba en abril. Este aumento en los precios de los servicios y las tensiones globales alimentan esta tendencia. El gobierno está intentando contenerla mediante políticas monetarias restrictivas y una gestión más eficiente del gasto público.

La apuesta por la infraestructura y la logística

El gobierno de Kazajistán ha colocado el desarrollo infraestructural en el centro de su estrategia para fomentar el crecimiento. La finalización de la doble vía ferroviaria Dostyk–Moyinty, fundamental para el corredor Este-Oeste, junto con la creación de una plataforma digital aduanera y logística llamada Smart Cargo, busca consolidar la posición del país como nexo entre Europa y Asia.

Además, el presidente Kassym-Jomart Tokayev ha manifestado su intención de convertir a Kazajistán en el principal centro logístico y aéreo de carga en Eurasia. Esto incluye integrar nuevos aeropuertos dentro de cadenas globales y proponer una compañía nacional dedicada a carga en colaboración con socios internacionales.

Digital Bridge 2025: inteligencia artificial y sociedad del conocimiento

El impulso económico que experimenta Kazajistán no se limita únicamente a las infraestructuras físicas. El país avanza decididamente hacia la digitalización y una economía basada en el conocimiento. Esto queda patente con la celebración del foro internacional Digital Bridge 2025 en Astana, que se destaca como el evento tecnológico más grande de la región.

Bajo el lema “Generative Nation”, este año reúne a más de 67.000 participantes provenientes de más de 100 países. Se abordan temas tan relevantes como inteligencia artificial, telecomunicaciones avanzadas e inversiones en tecnologías emergentes. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la apertura del Centro Internacional de IA alem.ai y la creación de una nueva Universidad de Investigación en IA, ambas orientadas a fortalecer el compromiso nacional con la formación e innovación en inteligencia artificial.

Actividades clave del Digital Bridge 2025: Conferencias impartidas por líderes globales en IA Competiciones internacionales para startups Exposición sobre soluciones innovadoras en fintech, edtech, big data y sostenibilidad Premios a la excelencia tecnológica tanto nacional como internacional



Reforma institucional y visión de futuro

La transformación digital viene acompañada por una renovación institucional significativa. El presidente Tokayev anunció recientemente la creación del Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital, que será dirigido por un viceprimer ministro con el propósito específico de acelerar la integración tanto de IA como del big data a todos los sectores productivos. Además, se prevé promover un Código Digital que regule adecuadamente la economía basada en plataformas y fomente un uso ético y seguro de la inteligencia artificial.

En cuanto al ámbito financiero, se espera implementar un Fondo Estatal de Activos Digitales, destinado a construir una reserva estratégica compuesta por criptoactivos. Asimismo, se prevé aprobar una nueva ley bancaria diseñada para incentivar tanto innovación fintech como para facilitar la entrada a nuevos actores dentro del mercado.

Oportunidades y desafíos en el horizonte

Este crecimiento sostenido permitirá a Kazajistán aumentar sus inversiones destinadas a proyectos sociales y al desarrollo del capital humano.

Sin embargo, las presiones inflacionarias junto con una dependencia marcada del sector energético representan desafíos que requieren prudencia fiscal así como diversificación económica.

La digitalización junto con una integración efectiva en cadenas logísticas internacionales posicionan al país como un jugador clave entre Europa y Asia.

El verdadero desafío radica ahora en consolidar estos avances mientras se gestionan los riesgos asociados. Es esencial lograr un equilibrio entre modernización tecnológica, gestión macroeconómica responsable y equidad social. Este nuevo impulso que experimenta Kazajistán no solo refuerza su economía interna; también redefine su papel dentro del tablero económico euroasiático.