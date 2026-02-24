Kassym-Jomart Tokayev impulsa en Estados Unidos la agenda económica de Kazajistán

La reciente visita del presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, a Estados Unidos ha estado marcada por una agenda eminentemente económica orientada a consolidar inversiones estratégicas y fortalecer la integración del país en las cadenas globales de valor. Durante su estancia en Washington, el mandatario sostuvo reuniones con grandes corporaciones y entidades financieras internacionales con el objetivo de atraer capital a largo plazo y promover la localización de producción en territorio kazajo.

Uno de los resultados más relevantes fue la firma de un acuerdo de inversión por aproximadamente 180 millones de dólares entre el Ministerio de Agricultura de Kazajistán y la multinacional estadounidense Mars, Incorporated. La empresa prevé construir una planta de producción de alimentos para mascotas en la ciudad de Alatau, enfocada en la transformación profunda de materias primas agrícolas y en la generación de productos con alto valor añadido, lo que permitirá reforzar la industrialización del sector agroalimentario del país y convertir a Kazajistán en una plataforma regional para la expansión de la compañía en Asia Central.

En el ámbito sanitario, el presidente mantuvo conversaciones con Ashmore Group sobre la construcción de una clínica internacional en cooperación con Ashmore Healthcare International y Samruk-Kazyna Invest, con la participación de Mount Sinai Health System como operador médico. Este proyecto se inscribe en la estrategia nacional de modernización de la infraestructura sanitaria y en el impulso del turismo médico como sector de alto potencial dentro del programa de atracción de inversiones tecnológicas.

La cooperación en el sector aeronáutico también ocupó un lugar destacado en la agenda. En su reunión con la dirección de Boeing, Tokayev confirmó el interés de las aerolíneas kazajas en ampliar su colaboración con el fabricante estadounidense. Air Astana espera recibir aeronaves Boeing 787 Dreamliner en el segundo semestre de 2026, lo que podría abrir la posibilidad de establecer vuelos directos entre Kazajistán y Estados Unidos, mientras que SCAT Airlines estudia tanto la adquisición de nuevos aviones como la creación de un centro de mantenimiento y reparación en el aeropuerto de Shymkent en cooperación con socios estadounidenses.

La visita concluyó con negociaciones con la U.S. International Development Finance Corporation, cuyo director general subrayó que Washington considera a Kazajistán un socio clave en Eurasia. Las conversaciones se centraron en proyectos en el sector minero y en el desarrollo de infraestructuras de transporte y tránsito con relevancia estratégica para el comercio regional e interregional.

De acuerdo con el World Investment Report 2025 de la UNCTAD, Kazajistán lidera Asia Central en volumen acumulado de inversión extranjera directa, que en 2024 alcanzó aproximadamente 151.000 millones de dólares, superando ampliamente a otros países de la región. En este contexto, la visita a Washington refleja la voluntad de Astaná de consolidar alianzas institucionales estables y de largo plazo, proyectando una imagen de estabilidad, apertura y previsibilidad ante la comunidad inversora internacional.

Asimismo, durante su estancia en Estados Unidos, el presidente participó en la primera reunión del Consejo de Paz en Washington, donde Kazajistán expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos internacionales de estabilización y reconstrucción en Oriente Medio.

