Cómo reducir las marcas del acné

¿No sabes cómo disimular las marcas del acné? Cuando el el acné desaparece, quedan las marcas, un recuerdo que frustrante en tono rojo o marrón.

Puedes encontrar remedios caseros como frotar la piel con limón, pero en realidad esto no ayuda mucho, y puede hacer que las marcas duren más.

Usar exfoliantes abrasivos tampoco es buena idea, en una zona irritada. ¿Y entonces? En Periodista Digital te contamos

¿Cómo minimizar las marcas del acné?

Cuando el grano desaparece, quede la marca y a veces si son varias en una misma zona, llaman la atención. Productos hay muchos, pero, científicamente ¿qué es lo que realmente funciona?

Según la empresa Paula’s Choice, fundada por Paula Beth Begoun, maquilladora y esteticista profesional. Los productos que científicamente funcionan para tratar las marcas derivadas del acné son:

Limpiadores no irritante

La limpieza es el primer paso, pero no caigamos en el error de usar cualquier limpiador o jabón.

Los jabones en general se puede usar cuando tienes brotes de acné, (los granos y espinillas están presentes), ya que debido a su Ph alcalino (entre 8-9), ayudarán al limpiar y secar el grano.

Sin embargo una vez nos queda la marca, no debemos usar el mismo jabón. El grano ya no está, aplicar un jabón con pH ácido resecará la piel y eso no beneficia las marcas del acné, sino todo lo contrario.

En este caso tenemos que usar limpiadores suaves como leche limpiadora o agua micelar, que retiren la suciedad sin provocar sequedad en la piel.

El gel EFFACLAR purifica suavemente la piel gracias a los agentes limpiadores seleccionados que respetan la piel sensible.

Elimina las impurezas y el exceso de sebo y a la vez deja la piel limpia y fresca.

Con Agua Termal de La Roche-Posay calmante y antiirritante. pH 5.5

Su fórmula ligera está desarrollada con la tecnología Barrier Care™, enriquecida con ácido hialurónico. Su combinación permite proteger la barrera cutánea a la vez que aporta hidratación a la piel. Limpia de todas las impurezas, la piel está fresca y suave.

Adecuado para pieles sensibles. No comedogénico.

Exfoliantes que tienen ácido salicílico

¿Sabías que el ácido salicílico se usa desde hace más de 2.000 años para trastornos de la piel? En el siglo I, Plinio ‘el viejo’, naturalista, escritor y militar romano. Usó la corteza del sauce, para tratar heridas de la piel.

Muchos siglos después en 1820, fueron Fontana y Brugnatelle, los que aislaron la ‘salicina’, de la corteza del sauce, después sería refinado por Leroux.

La capacidad que tiene el ácido salicílico para suavizar y exfoliar el estrato córneo se descubrió en 1860 gracias a Paul Gerson Unna, un dermatólogo de origen alemán.

El uso del ácido acetilsalicílico adelgaza la capa corneal sin ningún cambio en el grosor de la epidermis, es solo una exfoliación a nivel superficial.