¿Qué son los Breakthrough Prizes? Son premios internacionales al avance y la innovación científica. Se les conoce como los Oscar de la Ciencia.

Otorgados por contribuciones destacadas en ciencias como las física, las matemáticas o las ciencias de la vida ,—como la biología, la farmacia o la medicina—.

Los premios fueron fundados en el 2012 por personalidades tan destacadas como Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Sergey Brin o Yuri y Julia Milner y Anne Wojcicki.

Otros Breakthrough Prizes pero del mundo de la belleza, son los de la revista Allure. Estos premios ‘al avance’, se crearon en la década de los años 90 con el fin de ofrecer información objetiva a sus lectores sobre productos de belleza y cosmética.

Seleccionan, prueban y analizan productos de cosmética, maquillaje o salud dental. Los productos nominados pasan por análisis de jueces independientes expertos en el campo de la belleza. Los ganadores forman parte de la lista de premios Best of Beauty Allure Breakthrough.

Historia de los Breakthrough Prizes

Los premios Breakthrough fueron fundados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Yuri y Julia Milner y Anne Wojcicki en el 2012. Han sido patrocinados por las fundaciones de estas personalidades.

Los Breakthrough Prizes han premiado a investigadores con recompensas en metálico. Se han otorgado ya más de 250 millones de dólares a casi 3.000 científicos líderes desde el 2012.

#HBD Xiaowei Zhuang, who won the Breakthrough Prize for techniques for capturing astonishingly detailed images of the nanoscale machinery within living cells. @Harvard @HHMINEWS Learn more at: https://t.co/gbYTA9L2TV Photo by Brigitte Lacombe pic.twitter.com/sw7wDrvwTJ — Breakthrough (@brkthroughprize) January 21, 2021

Este premio está destinado a ayudar a líderes científicos a liberarse de las limitaciones financieras para poder centrarse en el mundo de las ideas.

Los comités de selección compuestos por ganadores del Premio Breakthrough en cada campo eligen a los ganadores en varios temáticas científicas:

Física fundamental (un premio anual)

Matemáticas, (un premio anual)

Ciencias de la vida (hasta cuatro premios al año)

Además del montante en metálico se entrega un trofeo conmemorativo del escultor Olafur Eliasson. El trofeo está moldeado en forma toroide, recordando las formas naturales que se encuentran en las galaxias, las conchas marinas o los espirales de ADN.

El 10 de septiembre del 2020 en San Francisco, la fundación de los premios Breakthrough, anunció a los beneficiarios de los premios. 2020, ha sido un año diferente para todos, cada año estos galardones celebran una ceremonia de entrega de premios, presentadas por estrellas del cine, la música, los deportes o el ámbito empresarial y tecnológico. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, la ceremonia se ha pospuesto hasta marzo del 2021.

Nominations are now being taken for the next Breakthrough Prizes (Life Sciences, Physics, Math) + the New Horizons Prizes (Physics, Math) + the Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize. Nominate at https://t.co/gfJ4LgvscS. pic.twitter.com/8ktHLvFWsc — Breakthrough (@brkthroughprize) December 15, 2020

Ganadores de los premios Breakthrough 2021

Se han otorgado un total de 18,75 millones de dólares en premios:

Premio Breakthrough in Life Sciences Otorgado a David Baker, Catherine Dulac, Dennis Lo, Richard Youle.

Premio Breakthrough in Mathematics Otorgado a Martin Hairer.

Premio a los avances en física fundamental Otorgado a Eric Adelberger, Jens Gundlach, Blayne Heckel.

Además, se otorgan seis premios New Horizons por logros profesionales en física y matemáticas.

#HBD, Breakthrough Prize laureate Charles Sawyers @sloan_kettering. People who have benefited from imatinib for leukemia or enzalutamide for prostate cancer are among the many whose lives have been touched by his work. Learn more: https://t.co/Zj3HdrVR76 Photo: Brigitte Lacombe pic.twitter.com/Rt1xBsENMH — Breakthrough (@brkthroughprize) January 26, 2021

Tres premios inaugurales de Maryam Mirzakhani New Frontiers otorgados a mujeres matemáticas por sus logros profesionales en sus inicios: número de premios aumentado debido al interés popular.Esta edición se ha ofrecido el premio más grande en importe hasta la fecha de los Breakthrough Prizes.

