Mejores parches para granos 2021 ✅

Skyn Iceland, o Mighty Patch son dos de los mejores parches para granos 2020 que puedes encontrar en Amazon. ¿Los precios? Desde 8 € tienes packs con 24 unidades.

¡Deja de tocar los granitos que te salgan! Los parches disimulan la espinilla y además la tratan, evitarás quelas bacterias se extiendan o te queden marcas (que suele suceder si te los tocas).

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de la mascarilla de carbón activo.

¿Cómo funcionan estos parches?

Los parches hidrocoloides tiene propiedades para absorber el exceso de pus de las espinillas, además previenen los brotes y crean una barrera de hidratación que favorece el proceso de curación. Además su uso también disminuye que aparezcan marcas del acné y también la hiperpigmentación postinflamatoria.

Resumiendo, las tres funciones básicas de los parches para granos son:

Prevenir las infecciones

Absorber el exceso de grasa

Prevenir la formación de cicatrices

Ventajas de los parches para el acné

A veces ‘avisan’ con un pequeño picor en la zona pero otras no. Y cuando te das cuenta allí está la «protuberancia inoportuna». Tratar de quitarlos con las uñas no es la mejor opción si lo que pretendes es que desaparezca.

Si no tienen aún cabeza, al apretar solo dañarás la piel y te puede quedar una marca. En cambio si tienen cabeza de pus, puedes quitarla pero con mucha higiene, (usando dos bastoncitos de bebé, nunca con las uñas.

Hay herramientas de acero inoxidable pensadas para este fin, que te ayudarán, a vaciar granitos de forma higiénica, sin que tengas que tocarlo. Luego desinfecta la zona y así minimizas el riesgo de que aparezcan más espinillas en zonas cercanas.

Reducen la inflamación y el enrojecimiento

Los parches para el acné llevan sustancias como el ácido acetilsalicílico que ayudan a la curación de la espinilla o granito. El ácido salicílico no mata las bacterias, pero si elimina las células muertas provoca alivio y reduce el tamaño de los poros

Disimulan el grano

Los parches para el acné te ayudan a disimular el granito (tienen color carne y se funden con la piel) y además tiene sustancias como el ácido salicílico. Por ejemplo si te has quitado una espinilla y has desinfectado la zona, puedes aplicar un parche para acné. Disimulará el enrojecimiento y la inflamación.

Evitan que te los toques

Este tercer beneficio podría ser el primero. Al llevar cubierto durante el tiempo recomendado el grano no lo tocaremos. A menudo tocarse zonas irritadas de la cara con las manos provoca brotes de acné en zonas cercanas.

En dedos y uñas tenemos muchas bacterias, (en un teclado de ordenador, en un ratón o en cualquier objeto cotidiano hay bacterias), sobre una piel sin heridas no pasa nada. Pero si la piel está irritada, tocarla es un caldo de cultivo para los gérmenes.

¿Cómo usar los parches para granos?

Limpiar la piel con tu jabón habitual.

Escoge el tamaño más adecuado, (a veces vienen en distintos tamaños, como las tiritas)

Seca la piel de la zona con un papel facial.

Aplica el parche sobre la piel seca.

Deja reposar al menos 6 horas

Inconvenientes de los parches para granos

Si no eres alérgico el uso de estos parches se considera seguro por los profesionales. No obstante los que llevan ácido salicílico y aceite de árbol de té pueden resultar más irritantes para personas de piel sensible

Mejores parches para granos 2021 que puedes encontrar en Amazon

Parches anti acné APRICOT – 72 parches anti acné con hidrocoloide, parches invisibles anti acné para las impurezas de la piel – fabricado en Alemania – vegano

Estos parches están enriquecidos con hidrocoloide, que seca los granos y por lo tanto ayuda a una rápida cicatrización. Los parches protegen las heridas de gérmenes penetrantes, tienen un efecto antibacteriano y alivian la piel. Ingredientes mínimos. Máximo efecto.

72 parches de un solo uso

2 tamaños

prácticamente invisibles

Excelente compatibilidad con la piel

Producto vegano, sin ensayos en animales

Fabricado en Alemania

Liberex Acne Patch, 100 Piezas Anti Acne Vendaje de Absorbente Hidrocoloide para Acne Tratamiento (100Pcs)

Liberex funciona bien en la protección, el tratamiento de las espinillas y la prevención de infecciones.

El hidrocoloide elimina la suciedad, el aceite, el maquillaje y repone la piel muy estresada en un instante.

Diámetro: 12 mm, espesor 0,25 mm

Ingrediente: adhesivo médico sensible a la presión.

Invisible cubre defectos producidos por el acné facilitando que se unifique el tono de piel.

Funciona principalmente para las espinillas con líquido o pus, no es muy útil para el comedón cerrado

Cuando el color del parche cambia de translúcido a blanco, reemplácelo por uno nuevo

Nexcare Parches absorbente para el acné, 2 tamaños, 36 unidades

Son de la empresa 3M, líder en tecnología sanitaria. Trabajan de forma similar a los anteriores, se aplican sobre la piel limpia, en la zona del grano. Dejar actuar entre 6-8 horas.

Funcionan como una esponja que elimina el sebo y la pus. Son suaves y efectivos.

Skyn ICELAND mancha puntos 4 hojas de 12 puntos

Estos parches reducen la inflamación y el enrojecimiento de la zona, llevan ácido acetilsalicílico, son 100% veganos sin parabenos ni perfume.

Parches Acné – Liberex 60pcs Parches Granos, Acné Hidrocoloide para Tratamiento de Espinilla

Parches hidrocoloide, que extrae el sebo y exudado de la herida. Ayuda a calmar la inflamación y favorece la recuperación del grano.

Anself Acné Pimple Master Patch 24 Parches Invisible Anti Pimple Removedor del Acné Mancha

Fabricados con material hidrocoloide acelera el proceso de curación de las espinillas. Extrae impurezas y mantiene el nivel de hidratación. Es muy fino e invisible se puede maquillar la piel de alrededor y apenas se nota.

