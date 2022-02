Cheslie Kryst, Miss EEUU 2019, se mata saltando desde un edificio de 60 pisos en Nueva York

Nadie pronuncia la palabra, pero todos somos conscientes de que hay algo inexplicable, misterioso, terrible detrás de cada suicidio.

Y la bella Cheslie Kryst es la prueba.

Miss EEUU 2019 murió este 30 de enero de 2022, tras saltar desde la ventana de un edificio de 60 pisos en Nueva York.

Cheslie, presentadora y abogada de 30 años, saltó de la ventana de su domicilio en el barrio neoyorquino de Manhattan alrededor de las 7:15 (hora local) y fue encontrada muerta en la calle.

Según The New York Times, fue vista por última vez en una terraza del piso 29.

Kryst dejó una nota en la que escribió que quería ceder toda sus propiedades a su madre, pero no explicó las causas de su suicidio.

Los problemas de salud mental también abruman a EE.UU.: solo un tercio de la población cree que su estado emocional es excelente

Asimismo, poco antes de su muerte, Kryst publicó en su cuenta de Instagram una foto con la frase:

Una fuente policial afirmó al diario que la ex-‘miss’ «no solo era hermosa, sino también inteligente: era abogada».

We are devastated to learn about the loss of Miss USA 2019 Cheslie Kryst. She was one of the brightest, warmest, and most kind people we have ever had the privilege of knowing. Our entire community mourns her loss, and our thoughts and prayers are with her family right now. pic.twitter.com/fuJHXeMnHa

— Miss Universe (@MissUniverse) January 31, 2022