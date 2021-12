9 mitos de belleza que casi todas nos hemos creído alguna vez… 👈

¿El acné es cosa solo de adolescentes?, ¿maquillarse estropea la piel? Estos son dos mitos de belleza, pero hay más.

La mayoría tiene algo de verdad, (en la adolescencia es frecuente el acné, pero también a otras edades).

Si te maquillas y no te desmaquillas y aplicas cremas hidratantes, la piel se estropeará, ¡pero no es por el uso del maquillaje! En Periodista Digital, te contamos más mitos de belleza, ¡seguro alguno te suena!

9 mitos de belleza que casi todas nos hemos creído

Mito 1: maquillarse estropea la piel

Desde hace décadas, muchas mujeres hemos escuchado este mantra, repetido por otras mujeres generalmente mayores.

El maquillaje no ha tenido muy buena ‘reputación’ a lo largo de la historia. Decir que estropea la piel es otro de los argumentos falsos para disuadir a muchas mujeres de usarlo.

En realidad el maquillaje usado de manera correcta, protege la piel, muchos llevan factor de protección, ceramidas, antioxidantes y ácido hialurónico

Cualquier mujer que lleva décadas usando maquillaje sabe que la piel no se estropea por usar maquillaje. Se estropea por no cuidarla, no desmaquillarse todas las noches, falta de vitaminas, no tener una rutina de cuidados adecuada y otros factores añadidos como dormir poco o fumar.

Mito 2: cuánto más te laves la cara mejor para evitar el acné

No, en absoluto. Lavarse la cara a diario varias veces es lo normal, pero si te lavas la cara en exceso solo conseguirás resecar la epidermis o incluso provocar brotes de acné.

Cada vez que nos lavamos la cara eliminamos cierto porcentaje de suciedad y también de aceites naturales.

Un lavado excesivo puede acabar con estos aceites. ¿Resultado? Que la piel para compensar esa sequedad fabricará más sebo o aceite y si tienes la piel propensa puede desencadenar brotes de acné.

Lo ideal para eliminar el acné es mantener una rutina de cuidados que incluye limpieza, exfoliación y tratamiento. Solo la limpieza no elimina el acné.

Si crees que solo hay que usar protección solar en verano, cuando vas a la playa estás en un error. La exposición solar es la principal causa del envejecimiento acelerado.

Está demostrado que tomar el sol de manera excesiva daña la piel, provoca manchas, arrugas y en casos graves cáncer de piel.

Los dermatólogos aconsejan usar protección solar desde la infancia como parte del cuidado facial. Al igual que te lavas la cara, puedes usar una hidratante con protección solar, o si lo prefieres tu hidratante habitual y luego protección solar. Una vez se ha absorbido por la piel la puedes maquillar si lo deseas.

Mito 4: los productos hipoalergénicos son mejores para la piel sensible

Suena bien lo de ‘hipoalergenicos’, nos sugiere que ese producto tiene menos riesgo de provocar alergias. El problema es que tras esta denominación, no hay en realidad una regulación clara.

El término ‘hipoalergénico’, no está regulado, según la FDA, ‘no existen estándares o definiciones que rijan el término hipoalergénico’. Luego el término significa lo que la empresa quiere que signifique.

Pensemos que lo de las alergias es delicado, lo que a casi nadie le provoca alergia, quizás a ti sí.

¿En qué fijarse? Más que en sí pone ‘hipoalergénico’, busca marcas que se caracterizan por crear productos suaves para pieles sensibles, como Clarins, Avene, La Roche Posay o Clinique.

Mito 5: hay que elegir productos de belleza según tu edad

Es una estrategia de marketing más, clasificar productos según edad.

No hagas caso a lo que te digan, por ejemplo,a pesar de que un producto diga ‘piel madura’ no quiere decir que no se puede usar antes. No es la edad, es el estado de cada piel. Lo que sí importa es usar productos adecuados a tu tipo de piel: seca, grasa-mixta o normal, no asociados a la edad.

Los productos antienvejecimiento que llevan colágeno ácido hialurónico se recomienda comenzar a usarlos a partir de los 20 años, (para que a los 40 tu piel esté mucho mejor).

Mito 6: el acné es solo cosa de la adolescencia

En teoría sí, en la adolescencia es cuando más aumenta la incidencia del acné, por los cambios hormonales. Pero se puede tener acné de adulto, a los 30, 40 o 50 años. Además se puede no tener apenas acné en la adolescencia y que luego de adulto pueden aparecer brotes de acné.

Mito 9: no es necesario usar protección solar en interiores

Desgraciadamente los rayos UVA pueden penetrar a través de las ventanas, (por eso las plantas que tenemos en casa pueden crecer), además algunas luces interiores también pueden emitir estos rayos.

Estar en el interior no implica no recibir este tipo de radiaciones, —por ejemplo si estás cerca de una ventana, balcón o terraza—.

