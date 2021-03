Maquillaje para ojos sensibles: 9 marcas recomendadas ✅

¿Qué marcas buscar para maquillar ojos sensibles? Productos que estén testados dermatológica y oftalmológicamente, que no causen irritación y sean aptos para personas con lentillas.

La Roche Posay, BareMinerals, Burt’s Bees, Clinique o Physicians Formula son marcas destacadas para el cuidado de los ojos sensibles.

En Periodista Digital te contamos más detalles sobre maquillaje para ojos sensibles.

Ojos sensibles y maquillaje: en qué fijarse

A menudo los dermatólogos reciben consultas sobre irritación por el uso de productos, como el eyeliner, lápices o sombras de ojos.

En el rostro, los ojos son una de las partes más sensibles, la piel está pensada para soportar bastante bien la temperatura y agresiones externas, sin embargo los ojos sufren más.

Los cosméticos pueden embellecer el aspecto de los ojos, sin embargo ciertos ingredientes presentes en algunos cosméticos, pueden causar irritación. Esto incluye algunos aditivos de color, parabenos, fragancias, talco, óxido de zinc y de titanio, resinas.

Cómo no te vas poner a revisar con lupa los ingredientes de los productos, (y nunca mejor dicho porque vienen en letras mínimas), lo ideal es fijarse en que lleven en la caja o envase:

Que sean oftalmológicamente testados

Un paso más allá de los ‘dermatológicamente testados’, si el producto es oftalmológicamente testado, es una garantía para saber no te irritará los ojos, (salvo que lo uses de forma indebida), por ejemplo te vas a dormir sin desmaquillarte, aquí aunque el producto sea para ojos sensibles te podría causar irritación. El mero hecho de no desmaquillarse es irritante para los ojos y la piel.

Lo de dermatológicamente testado, lo vemos en todos los productos, es una prueba que se lleva a cabo como requisito legal. para verificar su seguridad.

Si un producto no lleva lo de ‘dermatológicamente testado’ no lo compres ya que no sabes lo que contiene y puede ser nocivo para tu piel o tus ojos.

La pruebas de ‘dermatológicamente testado’, según relata dermacol, se llevan a cabo bajo la supervisión de un dermatólogo con un grupo de 15 voluntarios de diferentes edades, (a partir de 18 años).

Se les aplica a los voluntarios una muestra de la preparación en la parte superior de la espalda o antebrazo interno. A continuación se cubre con un vendaje.

Los sujetos tiene que pasar con el vendaje entre 4 y 24 horas. Una vez se verifica el producto no ha causado irritación ya está ‘dermatológicamente testado’

En los oftalmológicamente testados

La prueba se lleva a cabo con 20 voluntarios seleccionados por un oftalmólogo por un período de 4 semanas. A lo largo del tiempo que dura la prueba, se aplica el producto dos veces al día por la mañana y por la noche

El oftalmólogo realiza una evaluación en ambos ojos en los siguientes intervalos: Comienzo de prueba 15 ° día de tras el inicio de la prueba 29 ° día del inicio de la prueba



Que sean hipoalergénicos

Este criterio no es fácil de determinar, ya que ‘hipoalergénico’ no está regulado según la FDA, no existen estándares sobre qué es o no hipoalergénico. En teoría es ‘aquello que no irrita’.

Se realizan pruebas para verificar si un producto provoca reacciones alérgicas, pero ten en cuenta, las alergias pueden ser muy amplias y lo que a unas personas no les irrita a otras sí (y puede ser que una de esas personas seas tú).

A pesar de todo, más vale buscar productos hipoalergénicos, ya que tendremos menos posibilidades de que sean irritantes.

Las pruebas que se suelen realizar para determinar un producto es hipoalergénico se llevan a cabo con dermatólogos.

Método de prueba

La prueba se lleva a cabo con 40 voluntarios, individuos dermatológicamente sanos.

Se aplican 0,1 g del producto sobre el antebrazo interno. El área está cubierta con una venda. La prueba dura 6 semanas.

Maquillaje para ojos sensibles, marcas recomendadas

La Roche Posay – Duo sombra de ojos Respectissime

La Roche Posay es una empresa francesa, comenzó a crear productos para el cuidado de la piel en 1928 en Francia, hoy es pionera con gama para productos de dermo cosmética.