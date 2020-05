¿Cómo saber si tengo la piel sensible?

La mayoría de las personas cree que una piel sensible es aquella que se irrita con facilidad, ante el sol, cosméticos, u otros factores y en parte es cierto.

La «etiqueta», piel sensible’ se ha convertido en un término demasiado genérico, a veces ‘etiquetamos’ como sensible la piel si saber muy bien porqué.

No existe un manual que decida cuando una piel es sensible y cuando no. Las mejor manera es prestar atención a sus reacciones. En Periodista Digital te contamos en qué fijarse para saber si tu piel puede ser sensible.

5 signos que pueden indicar que tienes la piel sensible

Según el dermatólogo Dr Peter Kantz cuenta e forefrontdermatology.com signos claros a tener en cuenta que indica una piel puede ser sensible, si tienes más de uno de estos signos la probabilidad aumenta.

Tendencia a sufrir enrojecimiento

Quien tiene piel sensible suele sufrir de vez en cuando enrojecimiento cutáneo. Pueden ser erupciones rojas, vasos sanguíneos dilatados, o pequeños puntitos en la piel.

Este enrojecimiento puede deberse a un agente irritante, y suele desaparecer al eliminarlo. Si por ejemplo apenas has estado expuesta al sol poco tiempo, y tu piel se ha enrojecido. Tu piel puede ser sensible.

Tu piel es reactiva

Si ante el uso de jabones, cosméticos o productos del cuidado del hogar, tu piel reacciona, mostrando picazón, sequedad o enrojecimiento. Es otro signo que puede evidenciar la sensibilidad de tu piel.

Piel seca

Tener una piel seca no siempre indica que es sensible, pero a menudo si se tiene puede ser un indicativo.

Si vives en una zona donde hace mucho frío y tienes la piel seca, este factor puede acentuar su sensibilidad. Entonces pueden aparecer síntomas antes descritos, como enrojecimiento o picazón.

La piel sensible como antes decía es más reactiva ante cambios de temperatura, o contacto con sustancias. Por ejemplo tintes, cremas depilatorios y otros cosméticos.

Para evitar riesgos, antes de usar este tipo de productos realiza una prueba en una zona de la piel poco visible, como en la parte interna del brazo.

Existen, personas con piel sensible que incluso usando un tinte, o cremas depilatorias ‘suaves’ en la a zona de las axilas o en la del ‘bigote’ han sufrido enrojecimiento. Realizar una prueba antes de usar algún cosmético que pueda ser irritante es una buena recomendación.

Se quema fácilmente con el sol

A menudo,— si se vive en un país como con abundante sol, como España—, este es uno de los primeros signos que puede alertar de tener una piel sensible. De hecho existe un término llamado ‘fotosensibilidad’, personas que con poco tiempo de exposición solar se queman enseguida.

.En estos casos es importante usar protección solar alta SPF 50 y no exponerse al sol directamente. Existen alternativas para tener una piel con tono bronceado sin exponerte al sol, los autobronceadores.

Productos para piel sensible recomendados en Amazon

Las aguas micelares a menudo no limpian bien los productos ‘waterproof’ como el rimel. Este producto en cambio sí puede. Es suave con la piel, apto para quien usa gafas o lentillas.

Testada a nivel oftalmológico y dermatológico.

Hidrata, suaviza y calma la piel.

Con garantía de Eucerin, una crema indicada para piel seca y sensible que tiene capacidad de irritarse con facilidad. Con un sistema exclusivo de equilibrio del pH. Contiene citrato pH5, que restablece y estimula el pH óptimo de la piel.

Otros ingredientes son el dexpantenol, que tiene propiedades regeneradoras.

No se han encontrado productos

No se han encontrado productos

Protección muy alta de amplio espectro contra los rayos (UVA + UVB) y contra algunos daños producidos por la contaminación y los infrarrojos.

Testado bajo control dermatológico en piel sensible y reactiva.

Testado bajo control oftalmológico en ojos sensibles y en la zona del contorno.

Testado en usuarios de lentillas.

Proporciona confort instantáneo y refrescante para las pieles sensibles que se sienten particularmente irritadas o agredidas. Irritación aguda, post-láser vascular, post-depilación facial, post-afeitado, flushing/sofocos menopausia, quemaduras solares. Sin perfume.

Suero hidratante sin aceites, que trata y elimina los granos mientras suaviza visiblemente las líneas de expresión y mejora la firmeza y elasticidad de la piel.

Formulado para pieles maduras con tendencia a tener granitos.

Crema calmante ha sido desarrollada específicamente para pieles sensibles, secas o irritadas.

Enriquecida con Feverfew, un extracto de planta conocido por sus propiedades calmantes eficaces, esta fórmula hipoalergénica y sin perfume calma la piel sensible e irritada y reduce visiblemente las rojeces

Pieles sensibles / muy sensibles, secas / muy secas e irritadas.

Tolerancia demostrada.

Hipoalergénico

Sin fragancia, sin parabenos

