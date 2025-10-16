Kim Kardashian y su lencería extrema Skims: tangas con vello púbico fake

Kim Kardashian ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con la presentación de una nueva colección de tangas que incluye vello púbico falso, bajo su marca Skims.

Este producto, denominado Faux Hair Micro String Thong y disponible en una gama de doce colores, ha desatado un acalorado debate en las redes sociales, donde las reacciones van desde la sorpresa hasta el aplauso por su audaz propuesta creativa.

El lanzamiento ha sido respaldado por una campaña publicitaria que parodia los concursos televisivos de los años 70, mostrando a modelos luciendo esta ropa interior pixelada.

En la descripción del producto en la página oficial de Skims, se invita a las compradoras a «hacer que su alfombra sea del color que deseen», jugando con la idea de fusionar el vello natural con el sintético.

A pesar de las críticas y burlas, el éxito en ventas ha sido inmediato, con muchas tallas ya agotadas.

Las reacciones en las redes sociales han sido variadas. Algunos usuarios han manifestado su desconcierto y desacuerdo, cuestionando la necesidad de este tipo de ropa interior. Por otro lado, hay quienes ven en la propuesta de Skims un guiño al empoderamiento corporal y una ruptura con los estándares estéticos convencionales en el ámbito de la moda íntima.

Este nuevo producto se suma a la extensa lista de innovaciones que ha traído Skims al mundo de la lencería, incluyendo fajas moldeadoras invisibles y sujetadores sin costuras. La marca es conocida por su enfoque en la sensualidad y su reinterpretación del empoderamiento femenino, lo que ha provocado debates constantes sobre sus campañas publicitarias.

Lencería extraña y tendencias

Este tanga con vello púbico falso no es el primer artículo controvertido lanzado por Skims. Anteriormente, la marca había presentado sujetadores que marcaban los pezones y fajas moldeadoras invisibles; todos ellos bajo la premisa de redefinir los estándares sobre moda y cuerpo femenino. La pregunta recurrente entre los internautas es si este tipo de ropa interior es genialidad o falta de respeto, lo que ha originado un animado debate sobre los límites de la moda y la estética personal.

En un momento donde el sector busca innovar y desafiar tabúes, Kim Kardashian sigue apostando por una estrategia publicitaria provocadora que busca captar atención global e influir en la cultura popular. Con este nuevo lanzamiento, Skims vuelve a estar en el centro del escenario dentro del mundo fashionista; lo cual indica que pese a las críticas hay un mercado ansioso por explorar propuestas audaces y creativas.

El nombre del producto : El Faux Hair Micro String Thong combina cabello sintético rizado y liso, disponible en doce tonalidades diferentes.

: El combina cabello sintético rizado y liso, disponible en doce tonalidades diferentes. Cobros y ventas : El precio del tanga es a partir de 32 dólares en Estados Unidos, mientras que en la web europea se comercializa desde 42 euros.

: El precio del tanga es a partir de 32 dólares en Estados Unidos, mientras que en la web europea se comercializa desde 42 euros. Reacción en redes : A pesar de las burlas recibidas, el producto se vendió rápidamente, lo que indica un mercado abierto a estas propuestas.

: A pesar de las burlas recibidas, el producto se vendió rápidamente, lo que indica un mercado abierto a estas propuestas. Cotización de Skims: En 2023, la marca alcanzó una valoración superior a los 4,000 millones de dólares, consolidando a Kim Kardashian como una de las empresarias más influyentes del mundo.

¿Quién ha dicho que la alfombra tiene que combinar con las cortinas?

La frase acompañante del lanzamiento del tanga —»¿Quién ha dicho que la alfombra tiene que combinar con las cortinas?»— se ha vuelto tema candente en redes sociales. La noción de que el vello natural no tiene por qué coincidir con el color de la ropa interior es un reto creativo que plantea Skims, animando a sus clientas a experimentar con colores y texturas. Aunque para algunos esta idea pueda sonar absurda, otros celebran este enfoque como un avance hacia el empoderamiento corporal y una ruptura con patrones estéticos tradicionales.

En un entorno donde cada vez más se valora lo personal y expresivo en moda, Kim Kardashian junto a su marca Skims, continúan avanzando con su estrategia innovadora y provocadora. Esto ha llevado a la marca a convertirse en una referencia dentro del sector lencero. Con este reciente lanzamiento, Skims vuelve a dejar huella en la cultura popular; sugiriendo así que existe un público dispuesto a adentrarse en estas propuestas atrevidas y creativas.

El lanzamiento del tanga con vello púbico falso por parte de Skims ha desatado un intenso debate online; pero también evidencia que hay un mercado listo para explorar ideas audaces. Gracias a su provocadora estrategia publicitaria, Kim Kardashian avanza con su visión para redefinir los parámetros estéticos sobre moda femenina; consolidando así a Skims como una marca influyente y rentable dentro del ámbito lencero. Mientras el mundo discute si esta prenda es genialidad o falta de respeto, queda claro: Kim Kardashian sigue marcando el paso hacia adelante con innovación y provocación constantes, sorprendiendo cada vez más.