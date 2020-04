Bosch Arm 32 con 1200 W, o el Einhell GC-EM 1030 de 1000 W, son dos de los mejores cortacéspedes 2020 calidad precio. En la gama alta tenemos el Bosch AVR 1100 o el Murray EQ500, con precios entre 212 y 330 €

¿Qué cortacésped me compro?, ¿eléctrico vs de gasolina ?, ¿un cortacésped con asiento o uno manual?

Hay un dos criterios clave para acertar a la hora de comprar un cortacésped, lo grande que sea tu jardín, y si sueles cortar a menudo (o no) el césped. En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de cómo escoger un aire acondicionado, hoy te contamos los mejores cortacéspedes 2020 y claves para acertar si vas a comprar uno.

¿Cómo elegir un cortacéspedes?

Las dimensiones de jardín y del césped, —, si tiene hierba larga o bastante larga—, son puntos claves a la hora de elegir un cortacésped. Si tu césped tiene las dimensiones de los de una pista de tenis de hierba, entonces es ‘tamaño mediano’.

Tomando esta referencia un campo de hierba de tenis, lo que no se adapte será césped corto o largo. Si no tienes tiempo como para cortar el césped cada semana, mejor que busques un cortacéspedes para hierba larga. Recuerda no todas son aptas para hierba más larga. Si compras una para hierba corta y ‘le das trote’ cortando hierba larga es muy probable se obstruya o no funcione adecuadamente.

Cortacéspedes: tipos de cuchillas

Cortacéspedes de cilindro: como su nombre indica, con cuchillas de cilindro que giran verticalmente, son adecuadas para céspedes perfectamente nivelados si el tuyo tiene desniveles (es irregular), o hierba larga sus resultados serán inútiles.

Cortadoras de céspedes rotatorias : tienen una sola cuchilla que gira horizontalmente debajo del cuerpo principal de la podadora, son capaces de cortar céspedes más largo e irregulares, sin embargo no son capaces de dar un corte tan preciso y definido como las cortadoras de cilindro,

: tienen una sola cuchilla que gira horizontalmente debajo del cuerpo principal de la podadora, son capaces de cortar céspedes más largo e irregulares, sin embargo no son capaces de dar un corte tan preciso y definido como las cortadoras de cilindro, Cortacéspedes Hover o aerostático: también tienen cuchillas giratorias, pero funciona al crear un colchón de aire entre el cortacésped y el césped. Son ideales para céspedes irregulares y difíciles ya que podrás maniobrar en varias direcciones, así como subir o bajar pendientes.

Cortacéspedes eléctricos, de batería, manuales o de gasolina: ¿cuál es mejor?

La respuesta es depende de cada circunstancia (tamaño del jardín, presupuesto, estado físico).

Los cortacéspedes manuales

Son más baratos y una buena forma de hacer ejercicio, pero si tu jardín es mediano o grande puedes acabar agotado. Para jardines pequeños un cortacéspedes manual puede ser una opción a considerar, pero recuerda que estos cortacéspedes pesan entre 7,5 y 9 kilos. Manejarlos puede resultar cansado (sobre todo si tu jardín es mediano o grande).

Cortacéspedes eléctricos

Son los típicos que se enchufan a la red, perfectos para jardines pequeños y medianos. Si tu jardín es grande tendrás que añadir un cable alargador adecuado que admita el amperaje adecuado. En esta categoría encontrarás mucho donde escoger, ya que son los cortacéspedes más comunes.

Los cortacéspedes sin cable

Los más de moda, porque todo lo ‘inalámbrico’ lo está. Son interesantes si no tienes enchufes a mano en el jardín, o si no te apetece tener que estar cortando atado a un cable largo. Sin embargo al funcionar con baterías tiene menos tiempo de uso, (la batería ya sabemos se agota) y además son más caros de media que los ‘eléctricos convencionales’.

Cortacéspedes de gasolina

Para jardines grandes la mejor opción son las cortadoras de césped de gasolina. Son más potentes y precisas en el corte y lograrás ejecutar las tareas en menos tiempo. Aunque las hay caras (por encima de 500 euros) también puedes encontrar cortacéspedes de gasolinas desde los 250 euros.

Mejores cortacéspedes 2020

Basado en el análisis de la web www.expertreviews.co.uk, donde destacan una cortadora ideal para jardines pequeños y medianos, la Bosch Rotak 43 , pero no es la única sugerencia os las contamos.

l Cortacésped Bosch Rotak 43 es el cortacésped a batería con un diseño ligero que permite manipularlo con mayor agilidad y comodidad ya que su asa es ergonómica, lo que garantiza un mejor agarre y, por ende, elimina las posibles molestias en brazos y espalda y con ello, podrás pasar menos tiempo frente a esta tarea de jardinería.

Su potente sistema de corte de litio permite cortar el césped más alto y húmedo, dedicando gran autonomía de funcionamiento para llevar a cabo esta ardua tarea, dejando tu césped parejo de manera rápida y sencilla.

Una cortadora de césped que triunfa en Amazon, ideal para jardines medianos y pequeños, sin cable, funciona con batería. Combina un cuerpo liviano con una enorme caja de recortes de 50 L, y el diseño de poder completamente inalámbrico le da la libertad de abordar su césped sin cables. La innovadora tecnología de caudal de aire permite una mejor recolección de las ramas cortadas. Está equipado con tecnología Syneon Chip.

Cortacésped a batería Rotak 43 batería ni cargador, Caja colectora de césped de 50l

Excelente rendimiento de corte y recolección de las ramas cortadas gracias a una cuchilla de acero endurecido y una tecnología innovadora de caudal de aire

Acabado : el nuevo sistema Powerdrive LI + proporciona un par de apriete elevado y constante en cualquier condición

Excelente ergonomía gracias a la empuñadura Ergoflex con certificado AGR

Su potente motor de carbón de 1.000 W también proporciona excelentes resultados de corte gracias a su elevado par de giro en caso de vegetación densa.

Potente motor de carbón con par de giro elevado

Regulación axial de altura de 3 posiciones

Mango de guiado plegable

Clip para aliviar la tensión del cable

Ruedas de gran superficie que cuidan el césped

Caja colectora de hierba

Carcasa de plástico de alto valor, resistente al impacto

Asa de transporte

Recomendado para superficies de césped hasta 300 m2

Cortacésped potente para espacios urbanos. Permite cortar con precisión cerca de bordes.

Motor Powerdrive de 1200 W. Diseño ligero y ergonómico, consigue un corte limpio gracias a las cuchillas afiladas. Los peines para césped proporcionan limpieza de corte en bordes, entradas de vehículos, vallas y muros Peso ligero (de solo 6,8 kg) para un manejo y un transporte fáciles El motor Powerdrive de 1200 W garantiza un corte eficaz incluso en las circunstancias de corte más difíciles Perfecto para jardines pequeños y medianos Su cesta colectora de 31 litros permite eliminar fácilmente la hierba cortada Potencia del motor

1.200 W Ancho de corte

32 cm Altura de corte

20 – 60 mm Capacidad de la caja colectora

31 l Peso

6,8 kg



Si buscas una podadora barata y sin adornos que sea tan ecológica como sea posible, entonces este modelo manual de Einhell es una buena elección. Ideal para jardines pequeños, pesa 7.5 kilos y tiene una caja de recolección de hierba de 16 L.

Husillo de cuchillas con rodamiento de bolas

Ajuste de la altura de corte sin niveles

Ruedas más anchas para proteger el césped

Rodillo de plástico Ø 45 mm

Red de recogida de hierba de 16 l

Recomendada para una superficie de césped de hasta 150 m²

Un cortacésped ideal para jardines pequeños y medianos. Con una caja de recolección de 31L, pesa 7 kg y dispone de mayor alturas de corte desde la hoja desde los 20 a 60 mm. Ver precio en Amazon.

Gracias a sus peines para césped, el Rotak 32 recorta sin problemas a lo largo de muros, macizos y bordes

Con su peso de solo 6.8 kg, el cortacésped se transporta fácilmente y esquiva los obstáculos sin problemas

Está también indicado para hierba alta gracias a su cuchilla de acero endurecido y su potente motor de 1200 W

Tamaño : 35.5cm x 6.5 x 6.5;

Peso : 7 kg; Altura de corte : 2 – 6 cm;

Capacidad de la caja de hierba : 31L;

Potencia : desde la red eléctrica;

Longitud del cable : 12 m;

Ancho de corte : 34cm

Cortacésped de gasolina, con motor Briggs & Stratton SERIE 500E.

Cubierta de cortacésped de acero de 45 cm, viene con una bolsa blanda de 60 litros para cortar césped de tamaño mediano.

El sistema de corte 4 en 1 cuenta con descarga posterior, recogida de material cortado, desmenuzado y descarga lateral de recortes.

Evite tener que esforzarse al cortar el césped con el EQ500 autopropulsado. El cortacésped se desplaza hacia delante con unos 3,6 km/h fijos.

La cubierta del cortacésped cuenta con 6 posiciones de altura de corte. Tiene una barra de mango ergonómica ajustable a 3 alturas.

Se puede plegar para facilitar su almacenamiento.

Capacidad combustible 0,8

Capacidad aceite 0,47

Para jardines amplios, o pequeñas urbanizaciones, este cortacésped de gasolina es una opción práctica.

Motor de 1 cilindro OHV de 4 tiempos de Einhell

Accionamiento de rueda trasera desconectable

Ajuste de altura de corte central de 7 niveles

Larguero de guía plegable ergonómico

Carcasa de chapa de acero con recubrimiento en polvo

Bolsa colectora de césped robusta y hecha de tejido con indicador de llenado

Cable de arranque en el larguero de guía

Recomendado para superficies de césped de hasta 1400 m²

¡Disfruta del buen tiempo en tu jardín, terraza o balcón

Muebles para balcones, hamacas colgantes, conjuntos de muebles de jardín, hay muchas opciones para sacar partido a los espacios al exterior. Desde pequeños balcones a espaciosos jardines. Por ejemplo estanterías que ocupan muy poco para cultivar plantas, o incluso pequeños huertos en casa.

Prepara una barbacoa, o disfruta descansando en una cama de jardín con sombrilla. En Amazon tienes todo lo necesario para sacar partido a tu jardín, terraza o balcón.

Comprar Amazon te sirve como referencia de precios. Si te preocupan los gastos de envío, entre las opciones de envío más económicas destaca: envío estándar a 2.99 € el envío y 0,99 € para libros. El envío económico es gratis en pedidos de un importe mínimo de 19 euros en libros o de 29 euros en las demás categorías, el plazo de entrega es en 4 o 5 días laborables. ¿Pero y si prefieres ahorrarte los gastos de envío?

Las máximas ventajas de comprar en Amazon las tienen los clientes Prime. Por ejemplo envíos gratis ilimitados sin coste adicional. Además tus compras pueden llegarte hasta en un día en millones de productos o como máximo en 3 días. No hay compra mínima, da igual si el pedido son 10 o menos euros.

Tendrás acceso a Amazon Photos, almacenamiento en la nube ilimitado, para que guardes tus imágenes. También acceso a Amazon Video con muchas series y películas. Puedes probar a ser cliente Prime, sin pagar nada durante el primer mes, es gratuito. Sin permanencia. Una vez ha pasado el período de prueba el precio de Prime es de 36 euros, pago único al año.