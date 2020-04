Ebooks gratis en Amazon, (para cualquier dispositivo) ✅

¿Siempre dices aquello de ‘no tengo tiempo para leer? Ahora, puedes aprovechar para disfrutar de la lectura en cualquier dispositivos gracias a los Ebooks gratis en Amazon. ´

Clásicos de la literatura universal, como ‘Fortunata y Jacinta’, ‘La Barraca’, o ‘Luces de Bohemia’, libros curiosos como ‘Plantas que curan, plantas que matan’ o los mejores cuentos de los mejores autores contemporáneos. ¡Más de 1400 títulos gratis!

En otro artículo de Periodista DIgital hablamos de los mejores libros para adolescentes, leer a diario tiene muchos beneficios sin importar la edad, te contamos más detalles.

¿Conoces los 7 beneficios de la lectura?

7 o más, pero con estos ya es un buen aliciente para motivarnos a leer.

Estimulación mental cognitiva y ejercicio cerebral

La lectura no solo es entretenida, para muchas personas, además aporta beneficios para la salud mental. Al centrarse en las palabras y la historia nuestro cerebro se estimula. Esto sucede a cualquier edad, y es particularmente interesante para los niños y las personas mayores.

Leer de forma regular no solo ayuda a formar un ‘pensamiento crítico’, también mejora la función cerebral. Si trabajas tu musculatura todo los días, esta te responde mejor, lo mismo pasa con la lectura para nuestra mente. Estimulamos la capacidad cognitiva.

Aumento del vocabulario, y disminución de las faltas de ortografía

Esta demostrado, que quien lee aprende más vocabulario y además al fijarse en las palabras disminuye la posibilidad de cometer faltas de ortografía.

Esto es válido para cualquier edad, pero especialmente útil para los niños. Al descubrir palabras que no conoces se animan a buscar su significado en el diccionario, lo que expande su conocimiento.

Después de varios días de lectura regular, y de buscar palabras nuevas en el diccionario, tu vocabulario comienza a expandirse y las habilidades del lenguaje mejoran.

Disminuyen el estrés

Leer ayuda a disminuir el estrés, solo el hecho de centrar tu atención en cada palabra que lees logra que te olvides de tus preocupaciones. Si lees a diario un rato puedes disminuir tu nivel de estrés, algo que también repercute en tu estado de salud.

Mejora la memoria

Leer mejora la concentración, y además estimula el cerebro, especialmente la parte del cerebro que ayuda a la atención y la memoria.

Mejora la imaginación y la empatía

Al leer nos sumergimos en historias que nos trasladan a situaciones diferentes a las nuestras. Paisajes y épocas históricas que no son desconocidas. Podemos vivir aventuras y situaciones diversas a través de cada uno de los personajes.

Leer estimula la imaginación y además nos transmite emociones, por eso estimula la empatía.

Si lees antes de irte a dormir puede mejorar la calidad del sueño

Si te vas a la cama nervioso con la cabeza llena de preocupaciones tu calidad del sueño será peor, puedes tener un sueño agitado y despertarte durante la noche. En cambio si cada noche lees antes de dormir, te relajarás.

Cuando te duermas la calidad del sueño es muy probable sea mejor. Incluso si te cuesta dormir, leer antes de irte a dormir puede inducir el sueño, al convertirlo en un hábito. El cerebro asocia la lectura como ‘momento descanso’.

Te ayuda a ampliar la mente

Leer nos ayuda a ver las cosas desde perspectivas diferente, puede ser a través de una novela, un relato o un cuento. Aprender cómo se vive en otra cultura, o en otra época amplía nuestro conocimiento. Si viajar ayuda a ser más tolerante, leer también.

Cómo puedes leer gratis los ebooks de Amazon

Para disfrutar de estos títulos gratis no hace falta tener un dispositivo kIndle, aunque en en estos ebooks por sus características se lee muy bien. Puedes usar tu tablet, móvil o el PC.

Descarga la app Kindle desde este enlace de Amazon.

Para Android

Para iOs

Para PC

Los títulos de libros clásicos como ‘El Quijote’ o ‘Fortunata y Jacinta’, forman parte de un proyecto puesto en marcha por la Biblioteca Nacional de España con con Red. Es, para ampliar la oferta de servicios digitales. El texto ha sido revisado y digitalizado, convertido a ePub, o libro electrónico en formato.

Descargar la app gratis tiene ventajas que puedes disfrutar mientras lees:

Personaliza tu lectura, tamaño del texto, color de fondo, ajustar el brillo de la pantalla.

Consulta palabras para saber su significado. Solo tienes que mantener pulsada la palabra del libro para ver una definición completa gracias al diccionario integrado.

Busca dentro del libro para rememorar un personaje, tema o sección que quieras volver a consultar.

¡Descubre kindle unlimited!

¿Quieres disfrutar de acceso ilimitado a más de un millón de títulos? Desde cualquier dispositivo a través de la App Kindle. Te ofrece e-books al 50% y algunos por menos de 0.99 €. Suscribirse es gratis durante un mes, podrás aprovechar las ventajas que te ofrece, transcurrido un mes el precio al mes es de 9,99 euros.

¿Conoces las ventajas de ser cliente Prime de Amazon?

Ser cliente Prime es formar parte de una gran comunidad de usuarios, solo en Estados Unidos son ya 80 millones. Los cliente Prime no pagan gastos de envío en sus compras, y además los envíos pueden llegar incluso en un día en muchos artículos (en ciudades como Madrid y Barcelona).

Si te gusta ver contenido en streaming, tienes Amazon Vídeo acceso a series y películas, Sneaky Pete, The Grand Tour o The Man in the High Castle, son algunos de los contenidos que puedes encontrar.

Para los amantes de los videojuegos, está Amazon Twitch con streaming sin anuncios, descuentos en lanzamientos de juegos, y para las familias, Amazon Family ideal si tienes bebés en casa ya que obtienes descuentos en productos para bebés.

Amazon Pantry es otra de sus ventajas, puedes comprar productos del día a día como alimentación o cuidado para el hogar, recibes todo tu pedido junto en una sola entrega. Ser cliente Prime es gratis durante un mes, transcurrido el período de prueba solo cuesta al año 36 euros.