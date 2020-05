Mascarillas reutilizables más vendidas en Amazon

¿Cómo saber si una mascarilla reutilizable está homologada? Salir a la calle se ha convertido en parte de una distopía, y las mascarillas forman parte de nuestra rutina diaria.

Son obligatorias en la calle y lugares cerrados de uso público según la Orden SND 422/2020/ publicada en el BOE del jueves 21 de mayo.

Las mascarillas más buscadas son la FFP2, como las que repartió Isabel Ayuso en Madrid, porque son mascarillas de filtrado (con una capacidad mínima de hasta un 92%).

Sin embargo muchos profesionales sanitarios aconsejan que para la población general lo idóneo son las mascarillas quirúrgicas.

Estas, no tienen nivel de filtrado del exterior, pero si protegen de ‘dentro a fuera’. Es decir si nosotros somos portadores del virus y tosemos o estornudamos estas mascarillas protegen de la propagación a terceras personas.

En Periodista Digital te contamos en qué fijarte para saber si una mascarilla reutilizable está homologada, y las que más se venden en Amazon, (de las reutilizables, aún sin estar homologadas).

En Amazon las más buscadas son las mascarillas reutilizables homologadas. En este momento, es difícil las encuentres en esta plataforma online, ya que la mayoría vienen de China y no han pasado este proceso de homologación, (no quiere decir no sirvan, pero no están homologadas).

¿Cómo saber si una mascarilla reutilizable está homologada?

Las más vendidas en Amazon son mascarillas de tela reutilizables de colores, se pueden llevan filtros de carbono, ¿cómo saber si son homologadas?

Para saber si una mascarilla reutilizable está homologada debe cumplir la norma la norma UNE 0065:2020.

Las que lo están siempre van a mostrar que han pasado esta norma , en su publicidad, folletos etcétera.

, en su publicidad, folletos etcétera. Las que no están homologadas no dirán nada ya que anunciarse como tal sería un delito, al no haber pasado por este proceso. Si se diera el caso de que una mascarilla reutilizable se anuncia como homologada, debe llevar la Certificación UNE 0065:2020, de otro modo no está homologada.

¿Qué pasa si uso una no homologada?

El sentido común es útil en todo, también en esta situación. Usar una mascarilla homologada es importante y vital para:

Personal sanitario, (y en este caso lo ideal es que sea una FFP2 o una FFP3)

Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Personal de limpieza en hospitales y entornos que puedan tener contacto con el virus del SARS-CoV-2

Profesionales que trabajan en supermercados y otros sectores considerados ‘vitales’.

La diferencia de ‘estar o no homologada’ en personas que están expuestas a ‘zona sucias’, o con alta presencia del virus SARS-CoV-2, es de gran importancia. Se juegan su salud y la de sus familiares.

La homologación verifica si un producto es apto o no para un objetivo, en este caso haber pasado pruebas que constaten el nivel de protección de dicha mascarilla. Un sanitario puede llevar una mascarilla y creer está homologada y por lo tanto le protege y sin embargo no ser así.

Para el resto de las personas

Sí la mascarilla que llevamos ‘está homologada’ mejor. Pero no es imprescindible. De hecho en Estados Unidos desde el gobierno, — cuando comenzó la pandemia—, y era difícil conseguir mascarilla, aconsejaba ‘cubrirse la cara’, con un pañuelo, tela, bufanda o lo que fuera.

Que yo sepa la tela, o una bufanda no están ‘homologadas’. Por lo tanto para una persona común, (que no es sanitario ni trabaja en contacto con el virus SARS-CoV-2 ). Es mejor ponerse una mascarilla aunque no sea homologada, que salir a la calle sin mascarilla.

