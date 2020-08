¡Aprovecha las ofertas en packs de Xbox One en Amazon! Xbox One S Gears 5, Xbox One X – Consola 1 TB 4K HDR o Xbox One X – Consola 1TB + Shadow Of The Tomb Raider con hasta –16% de descuento.

Sí tienes que hacer un regalo o renovar tu consola ahora tienes Xbox One al mejor precio. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de ratones recomendados para gamers, hoy de los packs de Xbox One que lanza Amazon y las diferencias entre la Xbox One S y la el modelo X.

¿En qué se diferencia la Xbox One S y Xbox One X?

Si tienes pensado comprar alguna de ellas te contamos en qué se diferencian.

Rendimiento

En el aspecto técnico las dos consolas son distintas. Por ejemplo la Xbox One X es más moderna (diciembre del 2017), con componentes que combinan con las PC de rango medio.

En cuanto a la One S, recordemos se lanzó en el 2013 y aunque se ha actualizado en varios aspectos, al final la tecnología que usa es similar a la del 2013. Esto significa que el rendimiento en los juegos es distinto, (mejor en la Xbox One X), aunque a simple vista ambas consolas ofrecen la misma resolución UHD.

La One X tiene una UPC o unidad de procesamiento central AMD Jaguar Evolved 8-core, en cambio el modelo One S tiene la versión anterior (el AMD Jaguar 8-core). La potencia de procesamiento de la GPU de la X es de 6 teraflops, lo que la hace cuatro veces más poderosa que la Xbox One S.

Diseño

A primera vista notamos que la One X es algo más pequeña que la S. Pero además de ser más pequeña también han cambiado cosas, por ejemplo la extracción de calor se lleva a cabo en la parte posterior de la consola.

En cambio en el modelo S, el aire caliente se saca por la parte superior, algo que no tiene la Xbox One X. Esto significa que puedes apilar otro kit AV encima de la X algo que no podemos hacer con el modelo One S.

Imagen en 4K

Ambas consolas ofrecen imagen en 4K, pero la Xbox One S solo para vídeo, mientras que el modelo Xbox One X tiene un reproductor de Blu-Ray 4K que ofrece la imagen 4K para videojuegos.

Hardware

La Xbox One X tiene un nuevo sistema de suministro de energía y refrigeración. Esto es importante para una caja tan pequeña y potente, mantener temperaturas bajas es importante para su eficiencia.

Almacenamiento

La S se puede encontrar desde los 500 GB a los 2 TB. En cambio la One X viene con disco duro de 1TB y 8 GB de almacenamiento flash. Gracias a estos 8 gigas el sistema operativo funciona con mayor fluidez.

Juegos

Ambas consola comparten la biblioteca de juegos, pero ciertos títulos se lanzarán con una etiqueta ‘Enhanced for One X’, lo que significa que tendrán una calidad visual adicional que no se podrá ver igual en la One S.

Precio

El hecho de tener un reproductor Blu-Ray 4K y las mejoras en el hardware hacen que la Xbox One X tenga un precio mayor que la One S. El modelo One X de 1 TB está en 449, el del modelo One S de 1 TB está en 249 €.

Ofertas en Packs de Xbox One

Pack Xbox One S Gears 5 y disfruta de una campaña épica y una acción brutal entre 5 modos emocionantes.

Este pack incluye una Consola Xbox One S, la descarga del juego completo de Gears 5, la descarga del juego completo de Gears of War Ultimate Edition.

La descarga de los juegos completos Gears of War 2, 3 y 4, una prueba de 1 mes de Xbox Game Pass, 1 mes de Xbox Live Gold y un Mando inalámbrico Xbox. El modo multijugador online requiere una suscripción a Xbox Live Gold (se vende por separado).**

Gears 5,es un juego shooter en tercera persona de The Coalition. El juego no solo presenta una campaña más grande, sino que también proporciona muchos modos multijugador.

Una de las características más subestimadas del juego tiene que ser su soporte de accesibilidad. Cuenta con muchas opciones para ayudar a las personas con discapacidades a disfrutar de la experiencia.

Gears 5 presenta una serie de funciones de accesibilidad y puede leer sobre las principales a continuación. Para obtener el desglose completo, asegúrese de visitar la página de accesibilidad del juego.

Modo daltónico: el modo daltónico permite a los jugadores afectados por protanopía, deuteranopía y tritanopía navegar mejor por los menús y jugar al juego cambiando ciertos colores para que sus diferencias aún puedan reconocerse.

daltónico permite a los jugadores afectados por protanopía, deuteranopía y tritanopía navegar mejor por los menús y jugar al juego cambiando ciertos colores para que sus diferencias aún puedan reconocerse. Vibración de la cámara: los jugadores que tengan dificultades para jugar durante el movimiento rápido de la cámara pueden apagar todas las fuentes de vibración de la cámara.

jugadores que tengan dificultades para jugar durante el movimiento rápido de la cámara pueden apagar todas las fuentes de vibración de la cámara. Bloqueo de objetivo: el bloqueo de objetivo ayudará a los jugadores que son nuevos en los tiradores o que necesitan un poco de ayuda para apuntar a los enemigos.

objetivo ayudará a los jugadores que son nuevos en los tiradores o que necesitan un poco de ayuda para apuntar a los enemigos. Tamaño de subtítulos: puede aumentar el tamaño de los subtítulos para que pueda leerlos fácilmente.

Microsoft afirma que la Xbox One X, completa con su Scorpio Engine, es un 40% más potente que cualquier otra consola de juegos actualmente en el mercado.

Microsoft también afirma que la One X es la consola más pequeña de la historia. Sin embargo pero una comparación rápida con su compañera estable.

La Xbox One S, la ‘X’ es un poco más corta, la parte superior de su chasis es en realidad un poco más ancha y profunda. Es difícil saberlo desde la distancia debido al nuevo acabado negro mate.

Pesa casi 4 kg, lo que la hace más pesada que la S, pero restando esto no existen grandes diferencias entre la One X y la consola anterior.

lo que la hace más pesada que la S, pero restando esto no existen grandes diferencias entre la One X y la consola anterior. La Xbox X, cuenta con un procesador de gráficos de 6 teraflop (en comparación con 4.2), un procesador de computadora personalizado de ocho núcleos, 12 GB de RAM GDDR5 (en comparación con 8 GB) y un ancho de banda de memoria de 325 GB / seg.

Comparte con la Xbox One S, la reproducción 4K Ultra Blu-ray, y soporta HDR10 y Dolby Vision.

la reproducción 4K Ultra Blu-ray, y soporta HDR10 y Dolby Vision. Otro de los cambios, la navegación de pestañas ha cambiado de vertical a horizontal y, en muchos casos, la nueva disposición le permite llegar a las áreas más relevantes, incluido el modo multijugador, la configuración del sistema y las aplicaciones y juegos utilizados más recientemente con menos pulsaciones de botones.

Se calienta menos, al usar un sistema refrigerado por líquido en lugar de un ventilador convencional. Esto también afecta al ruido que es bastante menor.

al usar un sistema refrigerado por líquido en lugar de un ventilador convencional. Esto también afecta al ruido que es bastante menor. Gracias a la reciente actualización de Xbox One, Dolby Atmos también está en el menú, por lo que si tienes este sistema de sonido con con altavoces y amplificador compatibles ahora pueden aprovechar al máximo su configuración.

Pack compuesto por la consola Xbox One X 1TB + Juego Shadow of the Tomb Raider (descarga digital)

Mientras que Lara Croft corre para salvar al mundo de un apocalipsis Maya, debe convertirse en la Tomb Raider que está destinada a ser.

Disfruta el momento decisivo de Lara Croft, cuando se convierte en Tomb Raider. En Shadow of the Tomb Raider.

Lara debe dominar la mortífera jungla, superar tumbas terroríficas y perseverar a través de su hora más oscura. Mientras corre para salvar al mundo de un apocalipsis Maya, Lara se convertirá en la Tomb Raider que está destinada a ser.

Sobrevive y prospera en el lugar más mortífero de la Tierra. Domina un despiadado entorno tropical para sobrevivir. Explora entornos submarinos repletos de grietas y sistemas de túneles profundos.

Sé uno con la jungla. Superada en cuanto armas y personas, Lara debe usar la jungla para sacar ventaja. Golpea inesperadamente y desaparece como un jaguar, usa el barro como camuflaje e infunde

Golpea inesperadamente y desaparece como un jaguar, usa el barro como camuflaje e infunde Descubre tumbas oscuras e inhóspitas.Las tumbas son más terroríficas que nunca y requieren técnicas de recorrido avanzadas para alcanzarlas. Y una vez que estés dentro, están repletas de acertijos mortíferos.

Aprovecha las ventajas del Twitch Prime de Amazon

Si te gusta estar a la última en todas las novedades en videojuegos seguro visitas a menudo Amazon. Donde puedes encontrar PC gaming, monitores o mandos a los mejores precios. También para los aficionados a los videojuegos está Twitch Prime.

Una serie de ventajas que puedes lograr como descuentos en lanzamientos de videojuegos, acceso a personajes, skins y mejoras en los juegos más famosos de Twitch.

Está incluido dentro de la suscripción de los clientes Prime, podrás usar Twitch sin publicidad. Disfrutar estas ventajas puedes hacerlo totalmente gratis durante el primer mes, ya que ser cliente Prime no tiene coste durante este período de tiempo, es de prueba y sin permanencia.



Otras grandes ventajas son que al ser cliente Prime no tendrás que pagar gastos de envió en millones de productos y además te pueden llegar más rápido incluso en un día. ¿Cuánto cuesta ser cliente Prime?

El primer mes es gratis para que lo pruebes, no tiene permanencia. Transcurrido este mes si quieres seguir disfrutando de ser cliente Prime te costará al año 36 euros. Un precio de chollo, pensando te ahorras los gastos de envío durante todo el año.