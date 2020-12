22 regalos de Navidad para adolescentes 🎄

¿No se te ocurre qué comprar para un/a adolescente? Es una etapa marcada por cambios y rebeldía donde las emociones se exacerban, no hay términos medios.

No les gusta cualquier cosa,— y acertar se complica bastante—. Les suele atraer: la tecnología, el deporte, la moda y cuidado personal, los videojuegos, series de televisión, y la música. En Periodista Digital te contamos ideas de regalos de Navidad para adolescentes.

«La adolescencia no solo está regida por las hormonas, sino también por la agitación de las emociones», (Dr. Amol. Annadate). Esta frase define bien el comportamiento de los adolescentes.

Ellas suelen mostrar más y compartir sus sentimientos y emociones con amigas y amigos. Ellos son más reservados en ese aspecto.

Los cambios físicos en los adolescentes se ve a simple vista, pero otros cambios, (como los de su cerebro), no. El cerebro de un adolescente está en pleno desarrollo, no está todavía completamente maduro, y no todas las partes del cerebro maduran al mismo ritmo.

Por ejemplo la Corteza pre frontal, (PFC) que se localiza justo detrás de los ojos, no termina su madurez hasta los 24 años. Sin embargo otras partes del cerebro como la amígdala maduran mucho antes.

Esta razón, el desajuste en la madurez del cerebro podría explicar gran cantidad de comportamientos en esta etapa, según muchos neurocientíficos.

La próxima vez que tu hijo o hija adolescente ‘te saque de quicio’ recuerda que tú también pasaste por ahí. Ser adulto es una nueva etapa, y tú eres un referente para él o ella. Paciencia y cariño sin olvidar la firmeza.

Regalos de Navidad para adolescentes