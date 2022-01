Silla ergonómica ideal para oficina, y también para gaming o estudio. La altura del asiento es ajustable entre 43,0 cm y 53,0 cm.

T iene un mecanismo basculante se puede ajustar en cualquier momento proporcionándole aún más comodidad, gracias a su regulación por peso.

El material exterior es cuero artificial de fácil cuidado. La silla Racing de TRESKO®, ideal hasta 120 kg de peso, se entrega en piezas en una caja de cartón.

Fácil de limpiar

Forma ergonómica,asiento y respaldo, práctico y cómodo

Asiento y respaldo de tela perforada, transpirable

Apoyabrazos curvos estables con suaves almohadillas de apoyo

Alta calidad y seguridad, base de 5 puntos de apoyo

Fácil instalación

Color: negro +rojo+blanco

Material: PV + PVC

Peso bruto: 17.6 kg; Peso neto: 15.6 kg; Carga máxima: 200 kg

Altura del asiento: 45 a 55 cm; Ancho del asiento: 50cm; Profundidad del asiento: 54cm; Ancho del respaldo: 64 cm; Altura: 105.5-115.5 cm; Base: diámetro 71 cm (inclinacion de seguridad)

1 x silla; 1 x instrucciones de instalación

Silla de oficina fabricada con tecnología de moldeo por inyección, para que el marco del respaldo y la malla encajen a la perfección. No se deforman, es transpirable.

Reposabrazos plegables fabricados de poliéster y microfibra.

El reposacabezas reduce la tensión del cuello.

Base resistente para proporcionar estabilidad Peso: 13.5 kg

Medidas: 75 x 66 x 32 cm

75 x 66 x 32 cm Reposacabezas: Sí

Soporte lumbar: Sí

Tipo Apoyabrazos: Plegable

Inclinación: 90 ° -105 °

Materiales: poliéster / nylon / metal cromado