Primera estación de energía expandible de BLUETTI: AC200MAX y AC300

La revolucionaria central eléctrica BLUETTI AC200 se lanzó inicialmente al público el 1 de julio de 2020. Después de recaudar la asombrosa cantidad de 6,7 millones de dólares estadounidenses en la plataforma de financiación colectiva Indiegogo y de haber vendido decenas de miles de unidades durante el año pasado, BLUETTI ha seguido trabajando en realizar importantes mejoras en sus centrales eléctricas y en escuchar a sus clientes. Hoy están extremadamente felices de anunciar la culminación de este trabajo realizado el año pasado.

El mega lanzamiento en Europa

Después de medio año de su lanzamiento en Estados Unidos, BLUETTI finalmente trae sus nuevas centrales de energía al mercado europeo: las estaciones de energía portátiles BLUETTI AC200 MAX, BLUETTI AC300 y los módulos de batería expandibles BLUETTI B230 y BLUETTI B300.

AC300: 3kW, 12,288kWh. Gran salto adelante

La primera central de energía para el hogar de 3.000W de BLUETTI, el EP500 Pro, ha causado una gran sensación con su estreno en Kickstarter. Ahora, poco después del final del crowdfunding EP500, BLUETTI se complace en lanzar su primer modelo insignia modular de 3kW, mucho más flexible: el sistema de energía modular AC300 y B300.

Estos cuatro recién llegados siguen el lenguaje de diseño clásico de la serie AC de BLUETTI: una delicada caja de alimentación rectangular con dos asas de elevación sólidas en la parte superior de cada lado, y el AC300 no es una excepción. Sin embargo, sorprendentemente, el AC300 no viene con una batería interna. Su diseño modular le permite seleccionar el módulo de batería B300 para acoplarse con el AC300. Este nuevo diseño modular es un movimiento audaz para BLUETTI, pero para una unidad de servicio pesado como BLUETTI AC300, este diseño no solo reduce significativamente el peso de cada unidad, sino que también permite a los usuarios reemplazar algunas o todas las baterías, si fuera necesario, en el futuro. Y como el sistema es modular, puede llevar cada módulo individualmente. Ya sea que esté subiendo las escaleras hasta su habitación o afuera de su camioneta, protegerá su espalda de levantar objetos pesados ​​pudiendo transportar su sistema BLUETTI modular, módulo por módulo, en lugar de todo a la vez.

¿Por qué debería elegir el AC300?

Bluetti AC300 es 100% modular y puede aceptar hasta cuatro módulos de batería B300 por unidad, sumando un total de 12.288 Wh. Buena suerte si se queda sin energía.

y puede aceptar hasta cuatro módulos de batería por unidad, sumando un total de 12.288 Wh. Buena suerte si se queda sin energía. Ser modular significa que las personas pueden transportar grandes cantidades de energía con facilidad. En conjunto, la máquina es demasiado pesada para ser transportada, pero individualmente, cada pieza es muy portátil.

AC300 utiliza celdas LFP de gama alta que tienen más de 3.500 ciclos de vida que conducen hasta el 80% de la capacidad original . (En otras palabras, poner el dispositivo en un ciclo al día significa 10 años de vida útil).

utiliza que tienen . (En otras palabras, poner el dispositivo en un ciclo al día significa 10 años de vida útil). Capaz de recibir 2.400 vatios de entrada de carga solar MPPT , ¡es hora de pasarse a la energía solar a tiempo completo!

, ¡es hora de pasarse a la energía solar a tiempo completo! Equipado con un inversor de onda sinusoidal pura de 3.000 vatios capaz de ajustar la velocidad de carga de CA (no es necesario un bloque de alimentación, un cable de carga funcionará bien)

Mientras está conectado a dos módulos de batería B300 o más, el AC300 se puede cargar tanto con energía solar como con CA simultáneamente, agregando hasta 5.400 vatios de entrada de energía.

o más, el se puede cargar tanto con energía solar como con CA simultáneamente, agregando hasta 5.400 vatios de entrada de energía. Toda esta tecnología se puede controlar mediante una aplicación en su teléfono inteligente, compleja pero fácil de usar a través de Wi-Fi y Bluetooth.

AC200 MAX: un sucesor actualizado completo

Con el nuevo BLUETTI AC200 MAX, a pesar de parecer idéntico al AC200P, ha habido muchos cambios y mejoras que hacen del AC200 MAX un atractivo generador solar por derecho propio.

AC200MAX es en realidad la primera estación de energía solar modular de Bluetti, un actor líder en la industria de energía solar portátil. Gracias a su perfil de capacidad de expansión, tiene la suerte de obtener una central eléctrica muy confiable para su vida fuera de la red, tanto en situaciones de emergencia como cuando está fuera del hogar disfrutando de sus vacaciones.

El dispositivo tiene opciones de carga solar y de CA más rápidas. Para la carga solar, cuenta con una opción de entrada de 900 W (10-145 V), mientras que para la carga de CA, cuenta con una entrada de carga de 500 W.

Además de las opciones de energía solar y CA, también puede recargar AC200MAX desde muchas otras fuentes, incluida una estación EV, un techo solar, turbinas eólicas, un generador de gas regular y baterías de plomo-ácido de 12V/24V.

Y lo más importante de todo después de los comentarios y de escuchar a nuestros clientes, finalmente, BLUETTI AC200 MAX es compatible con conexión Bluetooth y se puede controlar de forma inalámbrica con la nueva aplicación BLUETTI para teléfonos inteligentes (iOS y Android). ¡Y también es compatible con paquetes de baterías expandibles!

El AC200 MAX admite hasta dos paquetes de baterías adicionales, utilizando BLUETTI B230 o B300. Con dos BLUETTI B300, puede expandir fácilmente su AC200 MAX a una capacidad masiva de 8192 Wh para satisfacer todas sus necesidades esenciales en el hogar o mientras viaja durante horas, días o incluso más de una semana.