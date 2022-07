¿Una tabla de paddle surf rígida o hinchable?, ¿qué tamaño necesito?,¿qué precio puedo encontrar?

El paddle surf o Stand up Paddle es un deporte acuático muy de moda. Eva Longoria, Shakira o Bruce Springsteen son algunos de los famosos aficionados a practicarlo.

¿Es difícil aprender a mantenerse? Una de las claves es escoger una tabla adecuada, te ayudará a mantenerte estable.

En Amazon, triunfa la tabla hinchable Tigerxbang de 20x80x15cm que cuesta 270 €, los precios oscilan desde los 260 € a los 500 € en adelante.

¿En qué consiste el paddle surf?

De forma común se le llama surf de remo, se usa una tabla que son más largas y anchas que las tablas de surf convencionales, así que mantenerse erguido es más fácil. Para avanzar con tu tabla usas un remo que además te permite tener equilibrio sobre la tabla.

El paddle surf es versátil de ahí su popularidad, ya que puedes remar erguido,o sentarte sobre la tabla, la sensación de libertad al avanzar sobre el agua es muy relajante. Aunque este deporte parece nuevo, en realidad tiene siglos de historia en Polinesia.

Se puso de moda en los años 60 en Waikiki Hawai. Las tablas de SUP tradicionales eran de madera de secoya bastante pesadas para transportarlas en coche a la playa. En la actualidad existen tablas de paddle surf hinchables que son muy cómodas, no ocupan espacio, pesan poco y se trasladan con facilidad.

Tipos de tablas de paddle surf

Tablas rígidas: y dentro tres tipos: surf, allround y flatwater/race Tablas hinchables

Dentro de las tablas rígidas. Distinguimos: tablas de: surf, allround y flatwater/race. Las tablas más anchas y largas son las Allround, son tablas multiusos perfectas para los principiantes de este deporte al ser muy estables.

Las tablas tipo ’surf’ son más clásicas y cortas y diseñadas para tomar las olas. Por último las ‘flatwater’ son tablas para ‘aguas quietas’ por ejemplo para ir remando en el mar abierto, son más largas y anchas. Las tablas race o de carreras son más estrechas para aumentar la velocidad y no se recomiendan a los principiantes.

Tablas rígidas vs hinchables, ¿cuál me conviene?

Las tablas hinchables por su versatilidad y precio son las que más se venden para principiantes. Las tablas rígidas de paddle surf están fabricadas con distintos materiales, como la fibra de vidrio, la madera, el kevlar o los plásticos. Las de fibra de vidrio epoxi son unas de las mejor valoradas.

El peso de cada persona es un factor importante, cuando más pesos se necesita una tabla más firme. Esto no quiere decir que si pesas 100 kg tengas que optar por una tabla rígida, ya que dentro de las hinchables las hay que soportan desde menos de 60 kg a unos 120 kg, pero sin duda las rígidas son más estables.

Tablas rígidas:

Ventajas

No tienes que perder el tiempo en hinchar.

Son muy estables con viento fuerte o agua con olas

Máximo rendimiento en cuanto a velocidad y agilidad, para profesionales son una buena elección. Permite el uso, en olas pequeñas, aguas quietas o en travesías.

para profesionales son una buena elección. Permite el uso, en olas pequeñas, aguas quietas o en travesías. Uso regular

Calidad de deslizamiento suelen tener raíles en lugar de alerones para ser más estables.

Inconvenientes

Su precio es más elevado que las hinchables

Aparatosas, son difíciles de guardar o transportar.

Tablas hinchables

Ventajas

Precios más asequibles que las rígidas

Uso ocasional

Son más ligeras, se fabrican con capas de plástico de PVC.

Se almacenan en cualquier armario ya que van empaquetadas en una mochila.

Perfectas para remar en lugares que no son de fácil acceso en coche, con estas tablas al no pesar mucho las puedes cargar contigo, si fuera una rígida sería difícil.

Son lo mejor para viajes ya que no pesan, ( puedes facturarlas como equipaje en avión, o tren sin un )

Vienen con su mochila y bomba de hinchado.

A pesar de ser hinchables son resistentes a los golpes y bastante sólidas.

Inconvenientes

Hay que hincharlas y esto tarda entre 3 y 12 minutos según el tamaño de la tabla.

Son estables, pero si quieres una tabla de paddle surf hinchable para travesías frecuentes el precio aumenta comparadas con las de uso ocasional. Aún así siguen siendo más económicas que las rígidas.

Tablas de paddle surf recomendadas en Amazon

NUEVA CONSTRUCCIÓN ULTRA LIGERA DE PVC DE DOBLE CAP A: 35% más ligero que los modelos comparables . Inflado 11 pulgadas o 335 cms de largo 33 pulgadas o 84 cms de ancho 6 pulgadas o 15 cms de espesor, peso 8 kgs, la capacidad máxima es de hasta 176 kgs, estable y excelente para todos los niveles y condiciones de habilidad.

A: . Inflado 11 pulgadas o 335 cms de largo 33 pulgadas o 84 cms de ancho 6 pulgadas o 15 cms de espesor, peso 8 kgs, la capacidad máxima es de hasta 176 kgs, estable y excelente para todos los niveles y condiciones de habilidad. ULTRA DURADERO : construido con una capa adicional de PVC de rieles de tabla que refuerzan la durabilidad de la tabla.

: construido con una capa adicional de PVC SEGURIDAD Y CONVENIENCIA: tablero de 84 cms de ancho y 3 aletas extraíbles lograron una asombrosa capacidad de equilibrio.

Esta tabla está fabricada con atril fijo, antideslizante que permite un soporte cómodo y seguro.

Tiene un grosor de 150 mm. Viene con una cómoda mochila para su transporte. Lleva remo telescópico de aluminio y bomba de rem de alta presión con manómetro.

Haikili es la nueva tabla inflable de Cressi para Stand Up Paddling. Se infla rápidamente, con un máximo de 10 minutos de montaje, y le permite meterse en el agua sin preocupaciones.

Gracias a su estructura inflable, Haikili es liviano y fácil de guardar y transportar. Puede usar todo el espacio disponible en su tablero gracias a una almohadilla de EVA con motivo de diamante antideslizante que cubre más del 70% de la plataforma.

Quilla de la aleta desmontable

Remo telescópico ajustable

Inflador con manómetro

Revestimiento exterior. Capa hermética hecha de polímero antifúngico

Tejido de capa media. Capa de alta resistencia a la tracción

Capa interna. Polímero de conexión

Polímero de conexión Core. La planitud de su tabla es proporcionada por filamentos de poliéster de alta densidad con costura de puntos alternativa.

́ – Tres aletas inferiores desmontables ayudan a mejorar la velocidad general y el manejo.

́ – La bomba de doble acción viene con la tabla de paddle inflable. Esta bomba está diseñada de forma innovadora para inflar fácilmente la tabla de pádel a 15 PSI, con un tiempo de bombeo promedio de menos de 10 minutos.

– Nuestras tablas de stand up paddle están hechas de material de grado militar de la más alta calidad. Este tejido ligero reforzado crea una tabla de blow up sup rígida y resistente.3

La bomba manual de alta calidad permite que la tabla de remo se infle y desinfle en minutos. La paleta de aluminio ajustable se puede ajustar fácilmente a la altura deseada. La resistente mochila ofrece espacio para una tabla hinchable y todos los accesorios.

Diseño inflable, forma rígida y estable, ideal para todos los niveles de habilidad y condiciones

para todos los niveles de habilidad y condiciones Anillo en D de acero inoxidable en la cola para correa de seguridad o para sujetar el asiento del kayak

Cuerdas elásticas elásticas para carga Una cubierta de EVA de aleta central deslizable grande , máxima tracción y durabilidad

Tablero de tecnología de PVC de doble pared Los accesorios incluyen una bomba manual de alta presión, mochila de transporte, correa de bobina

de doble pared Los accesorios incluyen una bomba manual de alta presión, mochila de transporte, correa de bobina Fácil de almacenar y transportar

Material: PVC

Medidas:305x 82x 15.2cm,peso 10kg,la capacidad de carga máxima es 130kg ,p

Ideal para principiantes con capacidad de carga hasta 85 kg. Se puede inflar hasta: 15psi / 1Bar.

Fácil de transportar enrollado tabla, remo y bomba en la mochila.

La tabla de surf hinchable está fabricada con un tejido de poliéster de alta calidad. El material garantiza una alta rigidez y una muy buena estabilidad dimensional.

Con un máx. Presión de 1 bar, la tabla de surf tiene una capacidad de carga de 150 kg.

Gracias a la amplia cubierta de EVA antideslizante tendrás siempre un soporte seguro. La tabla tiene además bandas de goma para guardar equipaje fácilmente.

En el anillo D inoxidable se fija la correa de pie incluida y se puede fijar la tabla SUP en la orilla o en el puente. En el envío se incluye un remo de aluminio de 3 piezas. Gracias a la longitud variable de hasta 220 cm, la diversión del agua es posible para grandes y pequeños.

Contenido del envío: tabla de SUP, remo de 3 piezas, correa de pie, kit de reparación, mochila de transporte. Dimensiones: 320 x 76 x 15 cm. Presión: 15 Psi = 1 bar * máx. Peso: 150 kg.

