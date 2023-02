Mejores palas de pádel para principiantes 🎾

Las mejores palas de p√°del en la gama alta no son para principiantes, ¬†incorporan tecnolog√≠as novedosas como la Juan Lebr√≥n Technical Viper de fibra de carbono y Powered by SMAC: una tecnolog√≠a permite una absorci√≥n √≥ptima de las vibraciones, sin embargo su precio no est√° al alcance de todo el mundo, (cuesta 380 ‚ā¨).

Al igual que pasa con el tenis, si eres principiante puedes encontrar palas de p√°del v√°lidas para el aprendizaje a precios m√°s econ√≥micos desde 58 ‚ā¨. En otro art√≠culo de Periodista Digital hablamos de raquetas de tenis, hoy de palas de p√°del.

¬ŅEn qu√© fijarse para escoger una pala de p√°del?

Existen m√°s de 150 marcas de palas de p√°del las m√°s conocidas son Dunlop, Varlion, Wilson, Siux, Akkeron, Babolat, Cazze, Asics, y Head.

Estas marcas fabrican palas de alta calidad, algo que repercute en el precio, muchos modelos superan ampliamente los 100 ‚ā¨ y algunos llegan a los 520 ‚ā¨. Sin embargo tambi√©n tienen productos m√°s econ√≥micos ideales para principiantes. Por ejemplo en nuestra lista encontramos unas palas de Dunlop por 59.95 ‚ā¨ o unas de la marca Head que cuestan 79.95 ‚ā¨.

Forma de la pala

Existen varias formas de palas de p√°del:

Palas redondas

Son las más aconsejadas para principiantes. Como su nombre indica la parte superior de la pala es redonda. El paso se distribuye uniformemente, el punto ideal es bastante grande y se encuentra en el centro de la raqueta. Esto facilita su uso a quien se inicia en este deporte, aunque jugadores más avanzados también disfrutan con las palas redondas.

Palas forma de diamante

Estas palas se parecen a una pir√°mide invertida, el ‚Äėpunto dulce‚Äô es m√°s peque√Īo que en las palas redondas, y est√° m√°s arriba. Si golpeas la pelota fuera de este punto vibra.

¬ŅBuscas una pala para dar golpes fuertes y pesados? Entonces esta es la forma m√°s adecuada. El peso extra en la zona superior ayuda. Este tipo de palas son m√°s dif√≠ciles de manejar, no est√°n indicadas para principiantes.

Palas forma de l√°grima

Estas palas son las m√°s populares entre los aficionados, son adecuadas para jugadores de nivel medio y avanzado. El punto dulce es m√°s alto en la raqueta, y ofrecen un buen equilibrio entre control y potencia.

Palas híbridas

Las palas híbridas como su nombre indica mezclan características de dos o más tipos de palas. Son difíciles de clasificar ya que son bastante novedosas. Un ejemplo es la Head Graphene XT Delta Camo. Son palas para niveles medios o avanzados.

El material de la pala de p√°del

Hasta hace unos a√Īos, estas palas se fabricaban de una combinaci√≥n de hierro, madera, acero, caucho y/o aluminio. En la actualidad es diferente al estar disponibles otros materiales. Una pala de p√°del tiene tres partes.

El marco que rodea la pala, la superficie de contacto o cuerpo y la empu√Īadura. El marco est√° fabricado de una mezcla de fibra de vidrio y carbono. La fibra de vidrio es barata pero no es fuerte. Por eso las palas m√°s caras combinan el carbono, grafito, grafeno, kvlar o incluso el titanio.

La superficie de la raqueta generalmente est√° hecha de material blando, espuma de foam o de un material duro, goma EVA. Si es de un material blando, la raqueta funciona como una honda. Esto es aconsejable para jugadores que desean golpear la pelota con fuerza sin usar mucha fuerza.

La desventaja es que tienes menos control.  Si la pala es de EVA, un material más duro, te brinda mayor control, es adecuada para jugadores medios o expertos.

El peso de la pala

El peso de una pala de p√°del suele oscila entre 365 y 395 g,

Palas ligeras‚Üí peso entre 365 y 375 g.

Palas pesadas→ peso  entre 385 y 395 g.

El espesor

El grosor de una pala est√° entre 36 mm y 38 mm.

Los jugadores avanzados a menudo usan palas m√°s gruesas para golpear la pelota con m√°s fuerza.

Los principiantes suelen utilizar raquetas m√°s delgadas porque son m√°s f√°ciles de manejar.

Conclusiones

A la hora de escoger palas de p√°del

Para principiantes:

Lo ideal es una pala de forma redonda, y de 36 a 38 mm.

Nivel medio

Usar una pala de forma redonda o de l√°grima, de 36 a 38 mm y de peso ligero o mediano.

Avanzado

Escoge la pala que mejor se adapta a tu estilo de juego. Para una amplia mayoría de jugadores es más cómodo usar una pala con forma de diamante, de 38 mm y más pesada.

Mujeres

Una pala de pádel más ligera es mejor para las mujeres. La mayoría de las marcas ofrecen palas especiales para mujeres de 36 a 38 mm.

Ni√Īos

Puedes encontrar palas de p√°del para ni√Īos m√°s ligeras, delgadas y de tama√Īo reducido.

Mejores palas de p√°del para principiantes

Raqueta de Padel Babolat Viper Ni√Īos

Una Babolat Viper Junior 2020 que ha sido fabricada en formato lágrima, amplio punto dulce y un balance perfecto que ayudará al jugador tanto en defensa como en ataque.

Para su fabricaci√≥n, Babolat ha recurrido a un tubular¬†de fibra de carbono que mejorar√° la resistencia, fibra de vidrio en los planos y goma Eva Soft en el n√ļcleo interior, un material m√°s el√°stico que favorecer√° la salida de bola.

Nivel de juego

Junior

Junior Forma

L√°grima

L√°grima Grosor

38 mm.

38 mm. Composición

Carbono, Fibra de vidrio goma y EVA Soft

Carbono, Fibra de vidrio goma y EVA Soft Peso

300 gr

Dunlop Skin Renegade Soft + Bandolera Incluida| Pala de Padel de Iniciaci√≥n de Fibra de Carbono y Goma EVA Soft + Bandolera Siux – Raqueta de P√°del para Hombre, Mujer y Ni√Īos de Nivel Principiante

Ideal para jugadores de nivel iniciación que se inician en el pádel y quieren seguir mejorando su juego.

Su forma redonda proporciona un balance bajo y un punto dulce muy amplio que le otorgan un control exquisito y una gran manejabilidad.

Los materiales que componen esta pala son de muy alta calidad , consiguiendo una gran durabilidad y resistencia gracias al carbono utilizado para el marco de la pala , y por sus planos , que consiguen una gran rigidez y potencia en el golpe. En su n√ļcleo encontramos una goma Eva Soft que aporta un tacto suave y reduce en gran medida las vibraciones de la pala, mejorando la comodidad en los golpes.

Nivel de juego

Iniciación

Iniciación Forma

redondo

redondo Espesor

38 mm

38 mm Composición

Fibra de carbono, EVA suave

Fibra de carbono, EVA suave Peso

360-370gr

Wilson Blade Junior WR033211U0 РPala de Pádel, Juvenil, Fibra de Vídro y EVA, 300 g, Negro y Verde

La pala Blade Junior, que es perfecta para jugadores de p√°del juniors que desean subir un nivel en su juego, cuenta con una menor longitud y una vara m√°s peque√Īa para ofrecer mayor jugabilidad.

Esta pala, fácil de agarrar, girar y contactar con ella, también genera una potencia increíble para ayudar a superar la oposición

Menor longitud y menor anchura de la vara, óptima para juniors

óptima para juniors Fiberglass Weave da a la pala una excelente combinación de estabilidad y respuesta

La tecnología Power Foam genera una excelente capacidad de respuesta de la pala con un peso más ligero para reducir el cansancio del brazo

para reducir el cansancio del brazo La tecnología Sharp Hole utiliza un avanzado proceso de perforación para agarrar la bola y mejorar el saque en todos los golpes

La empu√Īadura Sublime incluye una mezcla ideal de suavidad, ajuste y comodidad con absorci√≥n adicional de humedad a trav√©s de microperforaciones en la superficie

Siux Tsunami 5.0 24 K

Compuesta por carbono en el 100% de su estructura externa, la Siux Tsunami 4.0 Roja est√° dise√Īada para ofrecer un plus de potencia en cada golpe. Adem√°s, cuenta con un amplio punto dulce para mejorar el control.

Cuenta con varias novedades en su fabricación . La primera se ve a simple vista: el acabado en relieve  3D Hexagon Face que parece un panal de abejas ofrece una facilidad mayor a la hora de realizar golpes con efecto.

. La primera se ve a simple vista: el acabado en relieve¬† que parece un panal de abejas ofrece una facilidad mayor a la hora de realizar golpes con efecto. Adem√°s, tambi√©n en el primer golpe de vista resalta el dise√Īo renovado: ahora incorpora unos toques en verde en honor a la Siux Tsunami 4.0 Verde .

. ¬†La siguiente novedad que hay que resaltar es la composici√≥n del¬† n√ļcleo , fabricado con¬† goma EVA Soft High Recovery , que proporciona un extra de¬† potencia .

, fabricado con¬† , que proporciona un extra de¬† . Tiene¬†en sus¬†planos con¬†Carbon 3K Titan Red, un carbono que proporciona una resistencia magn√≠fica y, por ende, aumenta la durabilidad de la pala. Por su parte, el¬†marco contin√ļa siendo un¬†bitubular de carbono, que ayuda a conseguir ese plus de resistencia y potencia en el golpeo.

Wilson WRT950300 – Raqueta, Talla NS

Cara de fibra de carbono

Agarre Tri-Hex

Tecnología Sharp Hole

Core Foam para una sensación suave

Guardia de Padel

Correa para la mu√Īeca

Peso: 355g

Adidas Drive 3.1 2022

La DRIVE 3.1 es tu aliada perfecta para iniciarte en el p√°del y progresar a pasos agigantados. con una superficie de golpe muy grande, el drive 3.1 te ayudar√° a conectar todos tus golpes.

La goma eva soft performance de baja densidad te permite producir un gran golpeo de pelota con poco esfuerzo, y gracias a su forma redonda te ser√° muy f√°cil dirigir tus tiros y mantener el control de la pelota.

La disposición de los agujeros equidistantes en grupos de tres fortalece la superficie y mejora la durabilidad de la pala.

La tecnología STRUCTURAL REFORCEMENT incorpora refuerzos perimetrales en toda la pala para generar una mayor resistencia a las altas tensiones torsionales experimentadas durante los impactos.

– Tipo de juego: Control

– Nivel: Descubrimiento

– Formato: Redondo

– Equilibrio: Par (265 mm)

– Peso: 360-375gr

– Superficie: 499cm2

– Longitud: 455 mm

– Grosor: 38 mm

– Protector: Est√°ndar

– Goma: Rendimiento suave de Eva

– Fibra: Fibra de Vidrio Trenzada

– Lineal Smart Holes

– Refuerzo Estructural

Dunlop Impact X-Treme Green

Excelente sensación en el golpe, control y poder en la creación.

Forma h√≠brida de gran tama√Īo con perfil plano de 38 mm y n√ļcleo de EVA superflexible.

Cara de triple capa, para un toque excepcional y máxima precisión.

Construcción 100% grafito

Perfil: 38 mm Peso: 355 – 370 gr acabado: mate.

Dunlop, Gal√°ctica Jnr, Raqueta De P√°del, Negro, U, Ni√Īos Unisex

Dunlop Gal√°ctica Junior es una pala dise√Īada para jugadores j√ļnior, sus caracter√≠sticas son ideales para ni√Īos.

Esta raqueta h√≠brida presenta un perfil de 36 mm y un n√ļcleo ultra suave. La combinaci√≥n de potencia y maniobrabilidad es ideal para los j√≥venes que dan el siguiente paso en su juego.

Forma redonda con gran punto dulce para aumentar la comodidad y el control

EXTREMADAMENTE ligero, con un peso de 330 g, entre 75 y 80 gramos m√°s ligero que un bate normal.

EXTREMADAMENTE ligero, con un peso de 330 g, entre 75 y 80 gramos m√°s ligero que un bate normal. N√ļcleo blando para que sea lo m√°s c√≥modo posible en la pista.

posible en la pista. La fibra de vidrio hace que la raqueta sea un poco más rígida, lo que agrega potencia a tu golpe.

La fibra de vidrio hace que la raqueta sea un poco m√°s r√≠gida, lo que agrega potencia a tu golpe. N√ļcleo de baja densidad para que se sienta m√°s suave al golpear la pelota, lo que reduce las vibraciones en el brazo.

N√ļcleo de baja densidad para que se sienta m√°s suave al golpear la pelota, lo que reduce las vibraciones en el brazo. Agarre f√°cil para un ni√Īo (un poco m√°s peque√Īo para el tama√Īo de su mano)

Agarre f√°cil para un ni√Īo (un poco m√°s peque√Īo para el tama√Īo de su mano) .Color negro

2 color plata

Peso 320g

Equilibrio (mm)265

