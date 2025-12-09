VI Concurso Alimentos de Madrid en ‘Madrid Fusión Alimentos de España 2026’

Alimentos de Madrid y Madrid Fusión Alimentos de España convocan el VI Concurso Alimentos de Madrid que selecciona la mejor receta a nivel nacional elaborada con carne de la IGP “Carne de la Sierra de Guadarrama”. Concurso en el que colabora la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Dicho concurso, abierto a participantes de toda la geografía española, se regirá por las siguientes bases:

BASES

Los participantes enviarán una única receta que esté elaborada con el siguiente ingrediente obligatorio como principal: bocado de la reina de la IGP “Carne de la Sierra de Guadarrama”. Además, será obligatorio incluir también en la receta dos ingredientes amparados por la marca de garantía M Producto Certificado —distintivo que caracteriza la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios producidos y/o elaborados en la Comunidad de Madrid—, indicando el tipo de producto, y deberá de ir maridada con un vino de la DOP Vinos de Madrid.

La receta deberá de incluir una ficha técnica que indicará los ingredientes que se utilicen y el proceso de elaboración; e irá acompañada de una fotografía en alta resolución, mínimo 300ppp, en formato .jpg.

Dicha documentación, junto con sus datos identificativos (nombre del participante, email, teléfono y lugar de trabajo), deberá enviarse por email a [email protected]

La hora y fecha límite para la recepción de recetas será las 23:59 h del 4 de enero de 2026.

De entre todas las recetas recibidas se seleccionarán las 6 recetas que pasarán a la final.

La final tendrá lugar, el lunes 26 de enero de 2026 a las 11, en el escenario Madrid Fusión Experience 2026 (pabellón 14.0).

Todos los ingredientes necesarios para elaborar las recetas deberá aportarlos cada finalista.

Los finalistas serán convocados para que con una hora de tiempo elaboren o, en su caso, terminen y emplaten sus elaboraciones ante el jurado.

Los finalistas no podrán venir acompañados de un asistente que les ayude en la finalización del plato.

El jurado proclamará un ganador único del concurso que recibirá como premio un obsequio institucional junto al nombramiento.

Los gastos de desplazamiento y alojamiento de los concursantes que pasan a la final corren por su cuenta.

La participación voluntaria en este concurso supone la aceptación plena de estas bases generales. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.

Alimentos de Madrid se reserva el derecho de incluir las recetas de los 6 finalistas y sus imágenes en sus medios de comunicación corporativa junto con la imagen y los datos de sus autores (catálogos, folletos, web, RRSS, app, etc.) así como de reproducir dichas recetas en sesiones de fotos u otros eventos el momento que lo considere oportuno.

Asimismo, Alimentos de Madrid se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del concurso en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen, como el cambio de fechas de celebración por parte de la organización de Madrid Fusión si la situación sanitaria lo requiriera.