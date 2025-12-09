VI Concurso Alimentos de Madrid en ‘Madrid Fusión Alimentos de España 2026’

Alimentos de Madrid y Madrid Fusión Alimentos de España convocan el VI Concurso Alimentos de Madrid que selecciona la mejor receta a nivel nacional elaborada con carne de la IGP “Carne de la Sierra de Guadarrama”. Concurso en el que colabora la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
Dicho concurso, abierto a participantes de toda la geografía española, se regirá por las siguientes bases:
BASES
Los participantes enviarán una única receta que esté elaborada con el siguiente ingrediente obligatorio como principal: bocado de la reina de la IGP “Carne de la Sierra de Guadarrama”. Además, será obligatorio incluir también en la receta dos ingredientes amparados por la marca de garantía M Producto Certificado —distintivo que caracteriza la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios producidos y/o elaborados en la Comunidad de Madrid—, indicando el tipo de producto, y deberá de ir maridada con un vino de la DOP Vinos de Madrid.
- La receta deberá de incluir una ficha técnica que indicará los ingredientes que se utilicen y el proceso de elaboración; e irá acompañada de una fotografía en alta resolución, mínimo 300ppp, en formato .jpg.
- Dicha documentación, junto con sus datos identificativos (nombre del participante, email, teléfono y lugar de trabajo), deberá enviarse por email a [email protected]
- La hora y fecha límite para la recepción de recetas será las 23:59 h del 4 de enero de 2026.
- De entre todas las recetas recibidas se seleccionarán las 6 recetas que pasarán a la final.
- La final tendrá lugar, el lunes 26 de enero de 2026 a las 11, en el escenario Madrid Fusión Experience 2026 (pabellón 14.0).
- Todos los ingredientes necesarios para elaborar las recetas deberá aportarlos cada finalista.
- Los finalistas serán convocados para que con una hora de tiempo elaboren o, en su caso, terminen y emplaten sus elaboraciones ante el jurado.
- Los finalistas no podrán venir acompañados de un asistente que les ayude en la finalización del plato.
- El jurado proclamará un ganador único del concurso que recibirá como premio un obsequio institucional junto al nombramiento.
- Los gastos de desplazamiento y alojamiento de los concursantes que pasan a la final corren por su cuenta.
- La participación voluntaria en este concurso supone la aceptación plena de estas bases generales. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.
- Alimentos de Madrid se reserva el derecho de incluir las recetas de los 6 finalistas y sus imágenes en sus medios de comunicación corporativa junto con la imagen y los datos de sus autores (catálogos, folletos, web, RRSS, app, etc.) así como de reproducir dichas recetas en sesiones de fotos u otros eventos el momento que lo considere oportuno.
Asimismo, Alimentos de Madrid se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del concurso en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen, como el cambio de fechas de celebración por parte de la organización de Madrid Fusión si la situación sanitaria lo requiriera.