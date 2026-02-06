RECETA TRADICIONAL ESPAÑOLA

Hígado de ternera encebollado, el clásico de la casquería que conquista paladares

El hígado de ternera encebollado combina el sabor profundo de la casquería con la suavidad de la cebolla. Un plato rápido, nutritivo y asequible que ha perdurado en el tiempo.

Higado encebollado
Hígado encebollado. PD
Archivado en: Gastronomía | Recetas

Más información

La receta secreta de KFC sale a la luz, y es la que el mundo realmente necesita

La receta secreta de KFC sale a la luz, y es la que el mundo realmente necesita

El hígado de ternera encebollado evoca la esencia de la cocina tradicional española.

Este plato, que forma parte de la casquería y es rico en hierro y proteínas, une tiernos filetes con cebolla dorada. En plataformas como Directo al Paladar o webosfritos, se resalta su simplicidad y su sabor genuino.

Tienes la oportunidad de preparar este delicioso bocado en tan solo 30 minutos. Es ideal para servir a 4 personas y aporta 8 mg de hierro por cada 100 g de hígado.

Ingredientes básicos

Para hacer la versión clásica, inspirada en recetas de Infobae y Karlos Arguiñano, necesitarás:

  • 500 g de hígado de ternera cortado en filetes finos.
  • 2 cebollas grandes.
  • 2 dientes de ajo (opcional).
  • 1/2 vaso de vino blanco o jerez.
  • Aceite de oliva.
  • Sal y pimienta.

Algunas variantes incluyen chalotas, como sugiere Arguiñano, o combinaciones con tres tipos de vino: blanco, Pedro Ximénez y jerez seco.

Pasos para cocinarlo

Te explicamos el proceso paso a paso. Primero, asegúrate de limpiar bien el hígado para eliminar olores intensos.

  1. Corta el hígado en filetes de aproximadamente 1 cm y retira la piel para evitar que se enrosque durante la cocción. Salpimienta al gusto.
  2. Pela las cebollas y córtalas en juliana fina. Pica los ajos si decides usarlos.
  3. Calienta un poco de aceite en una sartén grande. Sofríe la cebolla a fuego medio durante unos 10 minutos hasta que adquiera un color dorado. Incorpora el ajo.
  4. Aumenta el fuego e incorpora el hígado. Saltea durante 2-3 minutos por cada lado, cuidando que no se cocine demasiado para que no se endurezca.
  5. Añade el vino y deja reducir durante 2 minutos para que se mezcle bien con los sabores. «La cebolla caramelizada hace tierno el hígado», menciona un vídeo sobre cocina tradicional.

Retira del fuego y deja reposar durante 2 minutos.

Trucos de expertos

  • Cebolla esencial: Sofríe lentamente con sal y una pizca de agua para caramelizarla adecuadamente. Esto ayudará a suavizar el hígado.
  • Vinos que realzan: Opta por jerez o una mezcla de tres tipos para un aroma excepcional.
  • Estilo Arguiñano: Usa chalotas en vez de cebolla, añade vinagre de Jerez y un majado de ajo con perejil.
  • Para evitar olores: Marina el hígado con ajo y pimienta durante 10-15 minutos.
  • Puedes conservarlo en el frigorífico hasta por tres días; recaliéntalo suavemente cuando lo vayas a consumir.
VarianteIngrediente extraFuente
Clásica españolaVino blanco
A tres vinosPedro Ximénez + jerez
ArguiñanoChalotas + vinagre Jerez
RápidaSolo cebolla y ajo

Por qué comerlo

Es alto en hierro (tres veces más que las carnes rojas) y proporciona proteínas completas a bajo coste. Resulta ideal para quienes sufren anemia o tienen un presupuesto limitado, aunque se recomienda moderar su consumo si se cuida el colesterol.

En Hiulit’s Cuisine o Gastronomía & Cía, lo describen como una joya dentro del mundo de la casquería. Puedes acompañarlo con puré o pan; incluso lograrás sorprender a los más escépticos.

Este plato es una fusión perfecta entre tradición culinaria y nutrición equilibrada. Atrévete a cocinarlo hoy mismo.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

FIAMBRES Y EMBUTIDOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]