La Mercedes-Benz Fashion Week convertirá la capital en epicentro del diseño

Madrid volverá a latir al ritmo de la moda del 18 al 22 de marzo con una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

La cita reunirá en cinco intensas jornadas lo mejor de la moda española y contará con presentaciones de las colecciones otoño-invierno 2026-2027, confirmando la apuesta por la diversidad creativa y la proyección internacional del sector.

El calendario se desplegará en varios escenarios emblemáticos de la ciudad. Las dos primeras jornadas se celebrarán en el Palacio de Cibeles y en el Palacio de Fernán Núñez, mientras que el Pabellón 14.1 de IFEMA MADRID acogerá las tres últimas. A ello se sumará un exclusivo programa social de eventos que reunirá a marcas, diseñadores y personalidades del mundo de la moda en enclaves icónicos de la capital.

El martes 17 de marzo actuará como preludio con el desfile de la marca internacional invitada y la cena inaugural, donde se entregarán los premios de esta edición. Esa misma noche, Flabelus presentará su Flabelus Fashion Show en el Teatro Real.

La inauguración oficial, el miércoles 18, apostará por la alta costura, la sofisticación y la artesanía con nombres como SEV (Sophie et Voilà), Juan Vidal, Pedro del Hierro, Isabel Sanchis, Claro Couture y Teresa Helbig, quien celebra treinta años de trayectoria con un desfile en el Teatro Infanta Isabel.

El jueves 19, la pasarela se trasladará al Palacio de Fernán Núñez para exaltar la vanguardia y la moda de autor. Firmas como ManéMané, Ernesto Naranjo, Mans, Ynesuelves, Baro Lucas, The Label Edition, JCPajares y Acromatyx explorarán nuevas narrativas estéticas.

El viernes 20 marcará el regreso al recinto ferial con una jornada dedicada al color, la identidad y la moda como expresión, con las propuestas de Coosy x Miguel Palacio, Simorra, Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Erroz, Custo, Malne y Maison Mesa.

El sábado 21, la pasarela celebrará la moda consciente, la artesanía y la visión internacional, con desfiles de Ángel Schlesser, Menchen Tomas, Fely Campo, Odette Álvarez, Yolancris y Lola Casademunt by Maite.

La clausura, el domingo 22, estará dedicada a EGO, la plataforma de nuevos talentos que este año cumple 20 años impulsando la creatividad emergente. Diez jóvenes diseñadores —entre ellos Adrià Egea, Bonet o Pringa— presentarán propuestas frescas e innovadoras que apuntan al futuro de la moda española.

Una vez más, Mercedes-Benz reafirma su papel como patrocinador principal, acompañado por NARS, maquillaje oficial, y La Casa de las Carcasas, además de la colaboración de Jardins Tramuntana, Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes y Málaga de Moda.

Del lujo a la experimentación, del talento consolidado al emergente, MBFWMadrid 2026 volverá a situar a Madrid como capital internacional del diseño y escaparate de un sector que une arte, innovación y estilo.