Johanna Ortiz inaugurará la próxima edición de MBFWMadrid en marzo

La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebrará a lo largo de la semana del 17 al 22 de marzo, y dará inicio a sus desfiles con una invitada de honor muy especial: Johanna Ortiz, una de las diseñadoras latinoamericanas más influyentes del panorama internacional.

Johanna Ortiz será la encargada de inaugurar la edición como diseñadora invitada, un encuentro exclusivo que tendrá lugar el 17 de marzo en un icónico lugar de Madrid, resaltando la relevancia de esta presentación, que promete convertirse en uno de los desfiles más memorables de MBFW Madrid hasta la fecha.

Desde Colombia al mundo, Johanna Ortiz ha construido un universo creativo profundamente ligado a sus raíces. Su marca es un homenaje a la artesanía hispanoamericana, al trabajo manual transmitido de generación en generación y a una feminidad poderosa que dialoga con la naturaleza, la sensualidad y la identidad cultural. Cada colección refleja un equilibrio delicado entre tradición y contemporaneidad, donde los volúmenes escultóricos, los estampados orgánicos y la atención al detalle se convierten en un lenguaje propio, reconocible y atemporal.

La inauguración de MBFWMadrid con Johanna Ortiz refuerza el compromiso de la pasarela con una visión global de la moda, sensible a la diversidad creativa y cultural. Esta participación se enmarca dentro del puente Hispanoamérica que desde MBFWMadrid venimos impulsando y consolidando desde la pasada edición, y que cobra especial relevancia esta próxima temporada. Un diálogo creativo que apuesta por el intercambio, la colaboración y la puesta en valor de narrativas compartidas entre ambas, España e Hispanoamérica.

Con este gran inicio, MBFWMadrid no solo celebra el talento internacional, sino que reafirma su voluntad de ser un espacio de conexión, donde la moda se convierte en vehículo de cultura, artesanía e identidad. La presencia de Johanna Ortiz marca así el inicio de una edición que mira al futuro sin perder de vista sus raíces.

La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid llegará, además, con nuevos formatos creativos y una propuesta ampliada de localizaciones, acercando la moda a distintos espacios de la ciudad. Una apuesta que consolida a Madrid como un escenario vivo para la creatividad, el talento y la innovación, y que reafirma el compromiso de la pasarela con el impulso de la industria y su proyección internacional.

Apoyo empresarial a la industria de la moda

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, estará respaldada, una edición más, por la participación de diferentes empresas e instituciones como patrocinadoras de esta cita, demostrando el apoyo incondicional a la moda. En esta edición, mantiene su compromiso como patrocinador principal Mercedes-Benz, al que se suma NARS como nuevo patrocinador principal y el maquillaje oficial. Además, MBFWMadrid contará con La Casa de las Carcasas y la Comunidad de Madrid como patrocinadores, y la Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes y Málaga de Moda como colaboradores.