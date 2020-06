Vacaciones familiares: Pasos a seguir para planificar tu viaje desde cero

No saber cómo planificar un viaje no tiene nada de malo. En algún momento, hasta el viajero con más experiencia se lo ha preguntado, e incluso, le surge la duda de si será capaz de cuidar todos los detalles sin que ninguno se le escape.

Esta sensación suele ocurrir principalmente por dos factores: La ansiedad de emprender tu viaje y la gran cantidad de factores que debes considerar. Sin embargo, no debes temer, organizar un viaje desde cero no es imposible. Aquí te iremos explicando los pasos a seguir, distribuidos por etapas para que te resulte más fácil y no pases ningún detalle por alto.



¿Cuáles son los pasos a seguir para planificar un viaje desde cero?



1. Escoger un destino

Este es el paso más importe, ya que existen un sinfín de opciones, pero no te estreses. Sólo ten en cuenta lo siguiente:

Elige un destino de interés para todos : esto incluye a los niños. Un mapa de destino o un libro que se relacione con algún lugar que ya hayas pensado puede ayudar. También resulta útil, que les describas el lugar a tus hijos y les preguntes qué actividades les gustaría realizar. Tener en cuenta la opinión de tu familia te ayudará a ir descartando lugares.



: esto incluye a los niños. Un mapa de destino o un libro que se relacione con algún lugar que ya hayas pensado puede ayudar. También resulta útil, que les describas el lugar a tus hijos y les preguntes qué actividades les gustaría realizar. Tener en cuenta la opinión de tu familia te ayudará a ir descartando lugares. Evalúa tu presupuesto: considera ¿cuánto dinero dispones para realizar tu viaje? Recuerda que unos países son más caros que otros y no querrás quedarte sin presupuesto a mitad del recorrido.



2. Escoger fechas de viaje

Una vez que ya has elegido tu destino, plantéate las posibles fechas y el tiempo que pasarán allí. Para ello, es importante que tomes la prevención de preguntar cuánto tiempo pueden quedarse en el país que escogieron visitar. Si tienes la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones largas, es mejor que comiences a organizarte con tiempo. El calendario y la agenda resultan herramientas útiles para llevar el control de tu planificación.



3. Documentación

Cuando viajas al extranjero, es de suma importancia que investigues cuáles documentos en específico necesitarás llevar (tanto de los adultos como de los niños), así evitarás pasar por situaciones desagradables.



4. Requisitos de salubridad

Muchos países extranjeros exigen como requisito indispensable, la aplicación de vacunas para poder dejar entrar a los turistas. Así pues, investiga si necesitas alguna y con cuánto tiempo de anticipación debes aplicártela. ¡Ah! y no olvides, preguntar si esta condición aplica para los niños.



5. Comprar pasajes

Si ya tienes toda la documentación y requisitos que necesitas, podrás comprar los pasajes. En el caso de los boletos de avión, no existe ningún truco para comprarlos más baratos, pero si los adquieres con antelación podrás asegurar la disponibilidad, y quizá, encontrarlos a precios más accesibles.



6. Evalúa el medio de transporte a utilizar

Esto aplica tanto para trasladarte al aeropuerto (ida y vuelta), como para movilizarte internamente en la ciudad que vayan a visitar. Comencemos con las recomendaciones para el primer caso:

– Usa coche propio para trasladarte al aeropuerto: resulta más cómodo para ti y la familia. Pero, te preguntarás: ¿Y luego, dónde lo voy a aparcar? Pues, te contamos que los aeropuertos de las principales ciudades de España cuentan con servicio de parking y también existen parkings aledaños que son menos costosos. Que ¿cómo funciona? No te alarmes es sencillo y tendrás muchas ventajas, para explicártelo pongamos como ejemplo dos ciudades: Sevilla y Barcelona.

Supongamos que deseas viajar desde el aeropuerto de Sevilla y te encuentras en la capital. La distancia del aeropuerto es de unos 10 kilómetros aproximadamente y si te trasladas en coche propio, te demorarías en llegar tan sólo de 15 a 20 minutos, por ahí ya tienes tu primera ventaja.

Ahora bien, el servicio de parking en el aeropuerto de Sevilla, se trata de un servicio compartido con otra empresa que se encarga de ubicarte un lugar de estacionamiento cercano al aeropuerto para que ahorres el mayor tiempo posible y puedas abordar tu vuelo tranquilo. Dependiendo del tiempo que tu coche permanezca en el estacionamiento, puedes disfrutar de diferentes planes y ofertas.

Veamos nuestro segundo ejemplo, el servicio de parking en el aeropuerto de Barcelona, en este caso te ofrece traslado entre terminales completamente gratis, y lo mejor de todo, es que trabajan las 24 horas del día con la finalidad de ofrecerte un servicio de calidad cuando lo necesites.

Una vez que hayas resuelto tu traslado al aeropuerto, es importante que tomes en cuenta el transporte interno que utilizarás en la ciudad que hayas elegido para visitar.

El investigar a fondo tu destino de viaje, te ayudará a saber qué actividades son viables realizar y si debes movilizarte fuera de la zona en la cual se van a hospedar. Guarda una cantidad de dinero extra para tales fines.



7. Reservar el hotel

En este tipo de planificación es importante que realices tu reserva con antelación para que puedas disfrutar de las ofertas y que cuentes con la disponibilidad de habitaciones que necesitas.



8. Armar tu equipaje:

En este punto debes considerar varios factores:

El clima: tener en cuenta el clima de la ciudad que visiten determinará qué ropa llevar, aunque nunca esta de más llevar algún atuendo adecuado por si llueve.

El tipo de maleta: es importante para saber qué empacar. No será lo mismo viajar con una mochila que hacerlo con una maleta de ruedas. En la mochila, por ejemplo, es ideal llevar solo lo esencial (ropa exacta, medicamentos y lo necesario para el aseo personal). Todo dependerá de cuánta comodidad estén dispuestos a sacrificar.



9. Contratar un seguro de viajes

A la hora de viajar sea solo o con tu familia, lo mejor es tomar precauciones y estar preparados por si sucede algún accidente. Así pues, contratar un seguro de viaje garantizará tu tranquilidad y la de tu familia.

Esto es todo ¿Ves que no es imposible? La clave está en la organización. Si sigues nuestros consejos te aseguramos que vas a poder disfrutar con tu familia esas largas y merecidas vacaciones que siempre soñaste.